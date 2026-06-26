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Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T15:02
2026-06-26T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии.Путин отметил, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы.Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами, добавил президент РФ. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике, подчеркнул глава российского государства.Путин добавил, что Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику – порядка 4 миллиардов долларов. Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тысячи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте "Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии В Крыму рассказали об особенной связи с Белоруссией
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96
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белоруссия, россия, экономика, новости, общество, владимир путин (политик), товары и услуги, товарооборот
Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин

Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции - Путин

15:02 26.06.2026 (обновлено: 15:25 26.06.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии.
"Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд – по нашей статистике, 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается – более 7 процентов за первый квартал. Все взаиморасчеты между нашими странами ведутся в национальных валютах", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы.
"Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, на практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности", - указал он.
Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами, добавил президент РФ. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике, подчеркнул глава российского государства.
Путин добавил, что Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику – порядка 4 миллиардов долларов. Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тысячи.
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