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Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин

Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T15:02

2026-06-26T15:02

2026-06-26T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии.Путин отметил, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы.Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами, добавил президент РФ. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике, подчеркнул глава российского государства.Путин добавил, что Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику – порядка 4 миллиардов долларов. Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тысячи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин направил приветствие участникам Международного форума в Бресте "Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии В Крыму рассказали об особенной связи с Белоруссией

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белоруссия, россия, экономика, новости, общество, владимир путин (политик), товары и услуги, товарооборот