СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
Следком России предложил снизить возраст уголовной ответственности для до 12 лет
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России выступил с предложением снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако это предложение не было поддержано. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности, понизили, а мы предлагали еще немножко понизить... Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились", - сказал он.
По его данным, в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, которые были совершены несовершеннолетними, выросло на 21% и достигло почти 12,7 тысяч случаев. Также в прошлом году втрое увеличилось количество дел с участием подростков, совершивших преступления террористического характера.
Бастрыкин отметил, что украинские спецслужбы усилили работу по вербовке детей через мессенджеры, соцсети и онлайн игры. Как правило жертвами становятся подростки, желающие заработать "легкие деньги".
"Подросток должен понимать, что обещанные 10, 30, 50 тысяч рублей - это цена сломанной жизни. Сроки за терроризм и госизмену исчисляются десятилетиями", - сказал он.
Ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Мурат Сейтхалилов выразил мнение, что профилактика безнадзорности среди детей и подростков может уменьшить количество их вовлечений в преступные действия, к которым их через интернет склоняют пособники ВСУ.
В свою очередь руководитель отряда "ПоискКрым" "Иван Зуянов предупреждал, что из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь есть риски того, что там же подростки могут быть завербованы врагами России для совершения диверсий и содействия терактов.
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