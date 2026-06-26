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СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков - РИА Новости Крым, 26.06.2026
СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
Следственный комитет России выступил с предложением снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако это предложение не было... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T15:34
2026-06-26T15:34
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
уголовный кодекс
дети
александр бастрыкин
новости
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России выступил с предложением снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако это предложение не было поддержано. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.По его данным, в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, которые были совершены несовершеннолетними, выросло на 21% и достигло почти 12,7 тысяч случаев. Также в прошлом году втрое увеличилось количество дел с участием подростков, совершивших преступления террористического характера.Бастрыкин отметил, что украинские спецслужбы усилили работу по вербовке детей через мессенджеры, соцсети и онлайн игры. Как правило жертвами становятся подростки, желающие заработать "легкие деньги".Ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Мурат Сейтхалилов выразил мнение, что профилактика безнадзорности среди детей и подростков может уменьшить количество их вовлечений в преступные действия, к которым их через интернет склоняют пособники ВСУ.В свою очередь руководитель отряда "ПоискКрым" "Иван Зуянов предупреждал, что из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь есть риски того, что там же подростки могут быть завербованы врагами России для совершения диверсий и содействия терактов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом годуДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоКак детей вовлекают в мошеннические схемы под видом работы в летний период
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ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, уголовный кодекс, дети, александр бастрыкин, новости, преступность
СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков

Следком России предложил снизить возраст уголовной ответственности для до 12 лет

15:34 26.06.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России выступил с предложением снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако это предложение не было поддержано. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности, понизили, а мы предлагали еще немножко понизить... Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились", - сказал он.
По его данным, в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, которые были совершены несовершеннолетними, выросло на 21% и достигло почти 12,7 тысяч случаев. Также в прошлом году втрое увеличилось количество дел с участием подростков, совершивших преступления террористического характера.
Бастрыкин отметил, что украинские спецслужбы усилили работу по вербовке детей через мессенджеры, соцсети и онлайн игры. Как правило жертвами становятся подростки, желающие заработать "легкие деньги".
"Подросток должен понимать, что обещанные 10, 30, 50 тысяч рублей - это цена сломанной жизни. Сроки за терроризм и госизмену исчисляются десятилетиями", - сказал он.
Ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Мурат Сейтхалилов выразил мнение, что профилактика безнадзорности среди детей и подростков может уменьшить количество их вовлечений в преступные действия, к которым их через интернет склоняют пособники ВСУ.
В свою очередь руководитель отряда "ПоискКрым" "Иван Зуянов предупреждал, что из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь есть риски того, что там же подростки могут быть завербованы врагами России для совершения диверсий и содействия терактов.
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