https://crimea.ria.ru/20260626/sk-predlagaet-snizit-vozrast-ugolovnoy-otvetstvennosti-dlya-podrostkov-1157192697.html

СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков

СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков - РИА Новости Крым, 26.06.2026

СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков

Следственный комитет России выступил с предложением снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако это предложение не было... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T15:34

2026-06-26T15:34

2026-06-26T15:34

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

уголовный кодекс

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новости

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России выступил с предложением снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако это предложение не было поддержано. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.По его данным, в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, которые были совершены несовершеннолетними, выросло на 21% и достигло почти 12,7 тысяч случаев. Также в прошлом году втрое увеличилось количество дел с участием подростков, совершивших преступления террористического характера.Бастрыкин отметил, что украинские спецслужбы усилили работу по вербовке детей через мессенджеры, соцсети и онлайн игры. Как правило жертвами становятся подростки, желающие заработать "легкие деньги".Ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Мурат Сейтхалилов выразил мнение, что профилактика безнадзорности среди детей и подростков может уменьшить количество их вовлечений в преступные действия, к которым их через интернет склоняют пособники ВСУ.В свою очередь руководитель отряда "ПоискКрым" "Иван Зуянов предупреждал, что из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь есть риски того, что там же подростки могут быть завербованы врагами России для совершения диверсий и содействия терактов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом годуДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоКак детей вовлекают в мошеннические схемы под видом работы в летний период

https://crimea.ria.ru/20260626/gotovil-massovye-ubiystva-v-shkolakh-zaderzhannyy-podrostok-rasskazal-o-svoey-rabote-1157181271.html

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ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, уголовный кодекс, дети, александр бастрыкин, новости, преступность