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Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:39
2026-06-26T14:45
обмен пленными
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в ведомстве. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. В министерстве также указали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обмен пленными, россия, украина, новости сво
Россия и Украина обменялись военнопленными

РФ и Украина обменялись пленными по формуле 160 на 160

14:39 26.06.2026 (обновлено: 14:45 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ.
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в ведомстве.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
В министерстве также указали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.
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Обмен пленнымиРоссияУкраинаНовости СВО
 
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