https://crimea.ria.ru/20260626/rf-vernula-iz-ukrainskogo-plena-160-rossiyskikh-voennykh-1157191864.html
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:39
2026-06-26T14:39
2026-06-26T14:45
обмен пленными
россия
украина
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155499958_0:0:3440:1936_1920x0_80_0_0_89d3a164295e65bdc2a67dc1185bb098.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в ведомстве. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. В министерстве также указали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155499958_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a11b80724fb3ef46a4f598a7b82a29ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обмен пленными, россия, украина, новости сво
Россия и Украина обменялись военнопленными
РФ и Украина обменялись пленными по формуле 160 на 160
14:39 26.06.2026 (обновлено: 14:45 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ.
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в ведомстве.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
В министерстве также указали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.