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Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T14:39

2026-06-26T14:39

2026-06-26T14:45

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160, сообщает Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в ведомстве. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. В министерстве также указали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обмен пленными, россия, украина, новости сво