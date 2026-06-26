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Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причины введения режима ЧС регионального характера в городе. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T15:15
2026-06-26T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причины введения режима ЧС регионального характера в городе.В пятницу, 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее решение принято главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Он отметил, что теперь власти смогут выплачивать финансовую помощь людям, у которых из-за скачков напряжения сгорели предметы первой необходимости. К ним относятся:- холодильники и электроплиты,- средства информирования — телевизоры и радио,- водонагреватели.По его словам, если из-за скачков напряжения пострадало вышеперечисленное имущество, то необходимо обратиться в муниципальную комиссию, которая будет фиксировать повреждения техники для оформления заявлений. Телефоны комиссий будут опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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режим чс, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, общество
Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях

Режим ЧС в Севастополе - как это повлияет на жизнь людей

15:15 26.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причины введения режима ЧС регионального характера в городе.
В пятницу, 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее решение принято главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
"Самое важное: для жителей никаких дополнительных ограничений нет. Режим ЧС мы ввели, чтобы мы могли быстрее восстановить объекты энергетики после атак противника — нужен специальный правовой механизм. На практике — он позволяет быстро обеспечивать мероприятия необходимым финансированием и координировать работу всех задействованных ведомств", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он отметил, что теперь власти смогут выплачивать финансовую помощь людям, у которых из-за скачков напряжения сгорели предметы первой необходимости. К ним относятся:
- холодильники и электроплиты,
- средства информирования — телевизоры и радио,
- водонагреватели.
По его словам, если из-за скачков напряжения пострадало вышеперечисленное имущество, то необходимо обратиться в муниципальную комиссию, которая будет фиксировать повреждения техники для оформления заявлений. Телефоны комиссий будут опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба.
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Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
13:17
Введение режима ЧС: что это значит - справка
 
Режим ЧСКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОбщество
 
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