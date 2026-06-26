https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-sevastopole---kak-eto-otrazitsya-na-lyudyakh-1157192880.html

Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях

Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причины введения режима ЧС регионального характера в городе. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T15:15

2026-06-26T15:15

2026-06-26T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причины введения режима ЧС регионального характера в городе.В пятницу, 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее решение принято главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Он отметил, что теперь власти смогут выплачивать финансовую помощь людям, у которых из-за скачков напряжения сгорели предметы первой необходимости. К ним относятся:- холодильники и электроплиты,- средства информирования — телевизоры и радио,- водонагреватели.По его словам, если из-за скачков напряжения пострадало вышеперечисленное имущество, то необходимо обратиться в муниципальную комиссию, которая будет фиксировать повреждения техники для оформления заявлений. Телефоны комиссий будут опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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