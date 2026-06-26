https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-krymu-i-sevastopole-i-obmen-plennymi-glavnoe-za-den-1157198709.html

Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день

Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день

В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T22:55

2026-06-26T22:55

2026-06-26T22:55

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d46fcc6077e74adad2984e9d1d5b652.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю. В Дагестане задержали подростка, ставшего администратором крупнейшей международной сети террористов. На Крымском мосту отмечается существенный рост очереди. В ближайшие дни на полуострове ожидается аномально жаркая погода.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуВ пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Обмен пленнымиРоссия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Посредничество в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты. Возвращенные российские военные сейчас находятся на Белоруссии, в Россию их доставят после оказания необходимой психологической и медицинской помощи.Пять групповых ударов по УкраинеЗа неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. В частности, поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.Предотвращение массовых убийств в школахФСБ России сообщила о задержании в Дагестане 17-летнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.Задержанный подросток подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Его террористическую деятельность координировали украинские спецслужбы.Рост очередей на Крымском мостуНа Крымском мосту отмечается кратный рост очереди со стороны Керчи. Так, в пятницу максимум составил 2 450 автомобилей (на 14:00), следующих из Крыма. Время ожидания днем превышало пять часов.Аномальная жара на полуостровеВ Крыму с 28 июня по 2 июля прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 градусов выше климатической нормы. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-krymu-i-sevastopole--chto-vazhno-znat-1157196590.html

https://crimea.ria.ru/20260626/putin-i-lukashenko-obsuzhdayut-na-valdae-povestku-dnya-soyuznogo-gosudarstva-1157199882.html

https://crimea.ria.ru/20260626/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-gosposhlin-dlya-inostrantsev-1157198067.html

https://crimea.ria.ru/20260626/natsist-iz-kieva-byl-kuratorom-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-seti--fsb-1157196387.html

https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopolya-ogranichili-razmeschenie-detskikh-sportivnykh-grupp-1157194698.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день