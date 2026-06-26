https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-krymu-i-sevastopole-i-obmen-plennymi-glavnoe-za-den-1157198709.html
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T22:55
2026-06-26T22:55
2026-06-26T22:55
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю. В Дагестане задержали подростка, ставшего администратором крупнейшей международной сети террористов. На Крымском мосту отмечается существенный рост очереди. В ближайшие дни на полуострове ожидается аномально жаркая погода.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуВ пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Обмен пленнымиРоссия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Посредничество в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты. Возвращенные российские военные сейчас находятся на Белоруссии, в Россию их доставят после оказания необходимой психологической и медицинской помощи.Пять групповых ударов по УкраинеЗа неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. В частности, поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.Предотвращение массовых убийств в школахФСБ России сообщила о задержании в Дагестане 17-летнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.Задержанный подросток подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Его террористическую деятельность координировали украинские спецслужбы.Рост очередей на Крымском мостуНа Крымском мосту отмечается кратный рост очереди со стороны Керчи. Так, в пятницу максимум составил 2 450 автомобилей (на 14:00), следующих из Крыма. Время ожидания днем превышало пять часов.Аномальная жара на полуостровеВ Крыму с 28 июня по 2 июля прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 градусов выше климатической нормы. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
Введение режима ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными - главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю. В Дагестане задержали подростка, ставшего администратором крупнейшей международной сети террористов. На Крымском мосту отмечается существенный рост очереди. В ближайшие дни на полуострове ожидается аномально жаркая погода.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Режим ЧС в Крыму
В пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен
режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул
, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
Обмен пленными
Россия и Украина провели очередной обмен
военнопленными по формуле 160 на 160. Посредничество в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты. Возвращенные российские военные сейчас находятся на Белоруссии, в Россию их доставят после оказания необходимой психологической и медицинской помощи.
Пять групповых ударов по Украине
За неделю российские военные нанесли
пять групповых ударов по объектам ВСУ. В частности, поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.
Предотвращение массовых убийств в школах
ФСБ России сообщила о задержании в Дагестане 17-летнего создателя и администратора
крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.
Задержанный подросток подозревается
в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Его террористическую деятельность координировали украинские спецслужбы.
Рост очередей на Крымском мосту
На Крымском мосту отмечается
кратный рост очереди со стороны Керчи. Так, в пятницу максимум составил 2 450 автомобилей (на 14:00), следующих из Крыма. Время ожидания днем превышало пять часов.
Аномальная жара на полуострове
В Крыму с 28 июня по 2 июля прогнозируется
аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 градусов выше климатической нормы. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.
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