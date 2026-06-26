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Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T22:55
2026-06-26T22:55
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю. В Дагестане задержали подростка, ставшего администратором крупнейшей международной сети террористов. На Крымском мосту отмечается существенный рост очереди. В ближайшие дни на полуострове ожидается аномально жаркая погода.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуВ пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Обмен пленнымиРоссия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Посредничество в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты. Возвращенные российские военные сейчас находятся на Белоруссии, в Россию их доставят после оказания необходимой психологической и медицинской помощи.Пять групповых ударов по УкраинеЗа неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. В частности, поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.Предотвращение массовых убийств в школахФСБ России сообщила о задержании в Дагестане 17-летнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.Задержанный подросток подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Его террористическую деятельность координировали украинские спецслужбы.Рост очередей на Крымском мостуНа Крымском мосту отмечается кратный рост очереди со стороны Керчи. Так, в пятницу максимум составил 2 450 автомобилей (на 14:00), следующих из Крыма. Время ожидания днем превышало пять часов.Аномальная жара на полуостровеВ Крыму с 28 июня по 2 июля прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 градусов выше климатической нормы. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
главное за день
Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день

Введение режима ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными - главное за день

22:55 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160. Армия России нанесла пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю. В Дагестане задержали подростка, ставшего администратором крупнейшей международной сети террористов. На Крымском мосту отмечается существенный рост очереди. В ближайшие дни на полуострове ожидается аномально жаркая погода.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС в Крыму

В пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
Совет министров РК - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 16:51
Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать

Обмен пленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Посредничество в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты. Возвращенные российские военные сейчас находятся на Белоруссии, в Россию их доставят после оказания необходимой психологической и медицинской помощи.
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Вчера, 19:07
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства

Пять групповых ударов по Украине

За неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. В частности, поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:40
Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев

Предотвращение массовых убийств в школах

ФСБ России сообщила о задержании в Дагестане 17-летнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.
Задержанный подросток подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Его террористическую деятельность координировали украинские спецслужбы.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 16:43
Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ

Рост очередей на Крымском мосту

На Крымском мосту отмечается кратный рост очереди со стороны Керчи. Так, в пятницу максимум составил 2 450 автомобилей (на 14:00), следующих из Крыма. Время ожидания днем превышало пять часов.
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 16:11
В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп

Аномальная жара на полуострове

В Крыму с 28 июня по 2 июля прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 градусов выше климатической нормы. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
22:55Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
22:49Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
22:37В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:12В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам
22:03Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте
21:55Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
21:34В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
21:09Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
20:4968 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:48В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях
20:43Бойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ
20:33Нацпроекты в Крыму - как идут работы
20:25Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны
20:11Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда
20:01ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя
19:59Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:50В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев
19:45В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
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