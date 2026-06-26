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Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать

Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать

В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T16:51

2026-06-26T16:51

2026-06-26T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Подробнее о том, что нужно знать - в материале РИА Новости Крым.Никакого комендантского часаГлава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Никаких дополнительных ограничений для крымчан и гостей полуострова нет. Меры касаются только вопросов экономики.Он отменил важный момент для субъектов экономической деятельности. Сам по себе факт введения режима ЧС регионального масштаба не означает автоматического снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам. Он может стать юридическим основанием для этого, если будет доказано, что чрезвычайная ситуация сделала исполнение договорных обязательств невозможным, и если в договоре прописан пункт о форс-мажорных обстоятельствах."То есть это не "волшебная кнопка", освобождающая от всех обязательств, а возможность для запуска соответствующих юридических процедур", - добавил глава Крыма.Как бизнесменам избежать неустоекОб основаниях для снятия обязательств при режиме ЧС заявил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Если из-за ЧС вы не можете поставить товар или выполнить работу в срок — это обстоятельства непреодолимой силы. Получите подтверждение в Севастопольской торгово-промышленной палате (ТПП). Это освободит от неустоек и возмещения убытков контрагентам", - пояснил он.При этом губернатор подчеркнул, сам факт ЧС не снимает обязательств автоматически. Нужно доказать прямую связь между режимом ЧС и невозможностью исполнить договор. Заключение о форс-мажоре выдается только при наступлении сроков выполнения обязательств по договорам, когда ответственность должника на день обращения с заявлением уже наступила.Сейчас предпринимателям необходимо фиксировать все обстоятельства, обращаться в Севастопольскую ТПП, договариваться с контрагентами о переносе сроков.Решать будет оперштабПравовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей. В Крыму режим ввели в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений.По словам Аксенова, все решения в рамках ЧС будет принимать оперативный штаб под руководством главы Крыма.Отметим, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба. ЧС регионального характера объявляется в том случае, когда зона бедствия не выходит за пределы территории одного субъекта РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабженияВ Крыму ограничили электроснабжение

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