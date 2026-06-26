https://crimea.ria.ru/20260626/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-gosposhlin-dlya-inostrantsev-1157198067.html

Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев

Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о повышении госпошлин для иностранцев. В частности, оформление российского гражданства вырастет в 12 раз. Документ... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T17:40

2026-06-26T17:40

2026-06-26T17:47

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о повышении госпошлин для иностранцев. В частности, оформление российского гражданства вырастет в 12 раз. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, сбор за оформление российского гражданства вырастет с 4,2 тысяч до 50 тысяч рублей. Оформление разрешения на временное проживание - в 8 раз (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), оформление вида на жительство – в 5 раз (с 6 тысяч до 30 тысяч рублей).Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.27 мая Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК ПутинуКрымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из АзииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, новости, трудовые мигранты, мигранты, общество, работа