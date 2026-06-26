https://crimea.ria.ru/20260626/putin-i-lukashenko-obsuzhdayut-na-valdae-povestku-dnya-soyuznogo-gosudarstva-1157199882.html
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T19:07
2026-06-26T19:07
2026-06-26T19:07
дмитрий песков
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью."Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью", - добавил он.Кроме того, Путин и Лукашенко, продолжил Песков, обсуждают и другие актуальные вопросы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, новости, политика
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью.
"В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью", - добавил он.
Кроме того, Путин и Лукашенко, продолжил Песков, обсуждают и другие актуальные вопросы.
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