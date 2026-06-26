https://crimea.ria.ru/20260626/putin-i-lukashenko-obsuzhdayut-na-valdae-povestku-dnya-soyuznogo-gosudarstva-1157199882.html

Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства

Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T19:07

2026-06-26T19:07

2026-06-26T19:07

дмитрий песков

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

россия

новости

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146093851_0:59:2047:1211_1920x0_80_0_0_86f4bd816310634892fce3211382bc84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью."Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью", - добавил он.Кроме того, Путин и Лукашенко, продолжил Песков, обсуждают и другие актуальные вопросы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, новости, политика