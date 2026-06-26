Поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены
Россельхознадзор приостановил поставки в Россию всей рыбы из Армении
© Правительство СевастополяРыбный промысел
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Россельхознадзор по результатам инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Армении приостановил со 2 июня сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной к экспорту в РФ. Исключение составили только два предприятия, которые успешно прошли инспекцию.
В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля.
"Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий", - указали в Россельхознадзоре.
С армянской стороной ведется работа по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок, заверили в ведомстве.
С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.
С 3 июня в России введен запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. По информации Россельхознадзора, министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей.
До этого сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.
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