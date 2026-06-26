https://crimea.ria.ru/20260626/postavki-ryby-iz-armenii-v-rossiyu-polnostyu-ostanovleny-1157187681.html

Поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены

Поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены

Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T12:24

2026-06-26T12:24

2026-06-26T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Россельхознадзор по результатам инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Армении приостановил со 2 июня сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной к экспорту в РФ. Исключение составили только два предприятия, которые успешно прошли инспекцию.В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля.С армянской стороной ведется работа по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок, заверили в ведомстве.С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.С 3 июня в России введен запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. По информации Россельхознадзора, министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей.До этого сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертПашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армения, рыба, экспорт, россельхознадзор, новости