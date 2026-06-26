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Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ
Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ
В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.На момент задержания юноша администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч пользователей интернета, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данного сообщества.За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения.Также они осуществили рассылку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. В спецслужбе рассказали, что задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации.Задержанный и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России, масштабировали террор по всему миру. Так, в 2025-2026 годах в различных городах США и странах Европы силами участников сообщества организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, терроризм, происшествия, новости, украина
Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ
В Дагестане задержан подросток-администратор крупнейшей международной сети террористов
08:14 26.06.2026 (обновлено: 08:21 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в Республике Дагестан задержан несовершеннолетний гражданин РФ, являющийся создателем и администратором крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций", - говорится в сообщении.
На момент задержания юноша администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч пользователей интернета, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данного сообщества.
По данным ведомства, террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы, они же и финансировали деятельность сети. Работа была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.
За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения.
Также они осуществили рассылку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. В спецслужбе рассказали, что задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации.
"Подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения", - отметили в ФСБ.
Задержанный и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России, масштабировали террор по всему миру. Так, в 2025-2026 годах в различных городах США и странах Европы силами участников сообщества организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви.
"Террористическая активность на территории США и стран Европы координировалась агентурой украинских спецслужб. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов, продвижения ресурсов сообщества в иностранном сегменте социальных сетей и мессенджеров изготавливались в Киеве", - указывается в сообщении.
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