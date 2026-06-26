https://crimea.ria.ru/20260626/podrostok-stal-administratorom-krupneyshey-mezhdunarodnoy-seti-terroristov-v-rf-1157180763.html

Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ

Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ

В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T08:14

2026-06-26T08:14

2026-06-26T08:21

дагестан

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.На момент задержания юноша администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч пользователей интернета, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данного сообщества.За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения.Также они осуществили рассылку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. В спецслужбе рассказали, что задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации.Задержанный и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России, масштабировали террор по всему миру. Так, в 2025-2026 годах в различных городах США и странах Европы силами участников сообщества организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске

дагестан

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, терроризм, происшествия, новости, украина