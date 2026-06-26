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По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар - РИА Новости Крым, 26.06.2026
По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
За неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T12:41
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новости сво
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киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Отмечается, что поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских военных и наемников. Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове насмерть зарезали военкомаУсиление атак на гражданские объекты - признак проблем ВСУ на фронте - мнениеМассированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, киев, удары по украине
По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар

ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по стратегическим объектам на Украине

12:41 26.06.2026 (обновлено: 12:46 26.06.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс"
Пуск крылатой ракеты Оникс
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"С 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены пять групповых ударов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
"Кроме того, сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области", - уточнили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииКиевУдары по Украине
 
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