https://crimea.ria.ru/20260626/po-kievu-i-kremenchugu-nanesen-gruppovoy-udar-1157188534.html

По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар

По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар - РИА Новости Крым, 26.06.2026

По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар

За неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T12:41

2026-06-26T12:41

2026-06-26T12:46

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

киев

удары по украине

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/01/1123110471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d76e128c2b7369ac797ec95353ed40b7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены ТЦК в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Отмечается, что поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских военных и наемников. Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове насмерть зарезали военкомаУсиление атак на гражданские объекты - признак проблем ВСУ на фронте - мнениеМассированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, киев, удары по украине