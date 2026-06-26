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Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион
Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион
Правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:46
2026-06-26T08:46
электромобиль
мнения
транспорт
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин и снизить зависимость от импорта. Уже сейчас на полуострове производят коммунальные электромобили, гольф-кары и зарядные станции для электромобилей, однако выпуск их в виде личного транспорта пока в перспективе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко."Вопрос, конечно, в принятии региональной стратегии, он перекликается с государственной программой концепции развития электротранспорта в Российской Федерации. В частности, первичная задача была наполнить рынок электромобилями, потом увеличить локализацию и производство этих электромобилей в стране. И также наладить непосредственно выпуск аккумуляторов – это, можно сказать, "кровь, сердце" и основное, что помогает двигаться электротранспорту", – объяснил гость эфира.По информации спикера, в Крыму, в Симферополе и Алуште, находится производство коммунальных электромобилей с электродвигателями, которые работают в системе ЖКХ.Однако Андрей Липенко отметил, что как таковой "широкий" выпуск авто на электродвигателе для личного пользования остается для Крыма и России в целом перспективой будущего – многие детали, по его словам, все еще заказывают у китайских производителей."Тем не менее завод в Липецке, который производит автомобили, уже начал собирать корпуса, делать сварку, покраску. У них есть для этого мощности, и уже можно по праву считать, что это практически отечественный автомобиль", – поделился представитель клуба владельцев электромобилей.Возможно, сейчас начнется достаточно большой приток новых, постоянно курсирующих по Крыму частных электромобилей, считает Андрей Липенко, так как, по его словам, спрос на электромобили в регионе значительно вырос. В связи с этим растет и количество зарядных станций на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗСКак крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителямиВ Крыму подешевели электрокары
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электромобиль, мнения, транспорт, автомобиль
Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион

В Крыму выпускают зарядные станции для электромобилей и гольф-кары

08:46 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев / Перейти в фотобанкСтанция для зарядки электромобилей
Станция для зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин и снизить зависимость от импорта. Уже сейчас на полуострове производят коммунальные электромобили, гольф-кары и зарядные станции для электромобилей, однако выпуск их в виде личного транспорта пока в перспективе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко.
"Вопрос, конечно, в принятии региональной стратегии, он перекликается с государственной программой концепции развития электротранспорта в Российской Федерации. В частности, первичная задача была наполнить рынок электромобилями, потом увеличить локализацию и производство этих электромобилей в стране. И также наладить непосредственно выпуск аккумуляторов – это, можно сказать, "кровь, сердце" и основное, что помогает двигаться электротранспорту", – объяснил гость эфира.
По информации спикера, в Крыму, в Симферополе и Алуште, находится производство коммунальных электромобилей с электродвигателями, которые работают в системе ЖКХ.
"Выпускаются маленькие гольф-кары, которые возят туристов по санаторным зонам, закрытым площадкам. В Алуште можно их видеть вдоль набережной – они перевозят туристов, пассажиров. Также в Крыму, в Симферополе, есть фирма, которая занимается производством зарядных станций. Хорошее, мощное производство. Они являются агрегатором нескольких своих зарядных станций", – рассказал эксперт.
Однако Андрей Липенко отметил, что как таковой "широкий" выпуск авто на электродвигателе для личного пользования остается для Крыма и России в целом перспективой будущего – многие детали, по его словам, все еще заказывают у китайских производителей.
"Тем не менее завод в Липецке, который производит автомобили, уже начал собирать корпуса, делать сварку, покраску. У них есть для этого мощности, и уже можно по праву считать, что это практически отечественный автомобиль", – поделился представитель клуба владельцев электромобилей.
Возможно, сейчас начнется достаточно большой приток новых, постоянно курсирующих по Крыму частных электромобилей, считает Андрей Липенко, так как, по его словам, спрос на электромобили в регионе значительно вырос. В связи с этим растет и количество зарядных станций на полуострове.

"У нас уже около 180 быстрых зарядных станций по Крыму. Я думаю, что наши энергетики, сетевики будут устанавливать зарядные станции, тем более существует государственная поддержка, компенсируется установка этих электрозарядных станций", – также рассказал гость эфира.

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