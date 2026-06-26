https://crimea.ria.ru/20260626/perspektiva-est-krym-razvivaetsya-kak-elektromobilnyy-region-1156702146.html

Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион

Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион

Правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T08:46

2026-06-26T08:46

2026-06-26T08:46

электромобиль

мнения

транспорт

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин и снизить зависимость от импорта. Уже сейчас на полуострове производят коммунальные электромобили, гольф-кары и зарядные станции для электромобилей, однако выпуск их в виде личного транспорта пока в перспективе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал представитель клуба владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко."Вопрос, конечно, в принятии региональной стратегии, он перекликается с государственной программой концепции развития электротранспорта в Российской Федерации. В частности, первичная задача была наполнить рынок электромобилями, потом увеличить локализацию и производство этих электромобилей в стране. И также наладить непосредственно выпуск аккумуляторов – это, можно сказать, "кровь, сердце" и основное, что помогает двигаться электротранспорту", – объяснил гость эфира.По информации спикера, в Крыму, в Симферополе и Алуште, находится производство коммунальных электромобилей с электродвигателями, которые работают в системе ЖКХ.Однако Андрей Липенко отметил, что как таковой "широкий" выпуск авто на электродвигателе для личного пользования остается для Крыма и России в целом перспективой будущего – многие детали, по его словам, все еще заказывают у китайских производителей."Тем не менее завод в Липецке, который производит автомобили, уже начал собирать корпуса, делать сварку, покраску. У них есть для этого мощности, и уже можно по праву считать, что это практически отечественный автомобиль", – поделился представитель клуба владельцев электромобилей.Возможно, сейчас начнется достаточно большой приток новых, постоянно курсирующих по Крыму частных электромобилей, считает Андрей Липенко, так как, по его словам, спрос на электромобили в регионе значительно вырос. В связи с этим растет и количество зарядных станций на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗСКак крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителямиВ Крыму подешевели электрокары

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электромобиль, мнения, транспорт, автомобиль