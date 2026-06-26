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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T19:59
2026-06-26T20:06
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Сирены в городе в очередной раз включили накануне поздно вечером - в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы. Третий раз опасность была объявлена в 8:14 и отменена спустя почти 20 минут. Затем в 12 часов снова зазвучали сирены - отбой прозвучал через 8 минут. Следующая тревога началась в 15.44 и продлилась до 16.03. В 16.21 тревогу объявили в очередной раз. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, михаил развожаев
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

19:59 26.06.2026 (обновлено: 20:06 26.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Сирены в городе в очередной раз включили накануне поздно вечером - в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы. Третий раз опасность была объявлена в 8:14 и отменена спустя почти 20 минут. Затем в 12 часов снова зазвучали сирены - отбой прозвучал через 8 минут. Следующая тревога началась в 15.44 и продлилась до 16.03. В 16.21 тревогу объявили в очередной раз.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
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