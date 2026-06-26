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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе отменили третью за ночь и утро воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:34
2026-06-26T08:35
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили третью за ночь и утро воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе в первый раз включили в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

08:34 26.06.2026 (обновлено: 08:35 26.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили третью за ночь и утро воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены в городе в первый раз включили в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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