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Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
Общественное движение "Крымская солидарность" внесено в реестр иностранных агентов в соответствии с распоряжением Минюста. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T21:09
2026-06-26T21:09
2026-06-26T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Общественное движение "Крымская солидарность" внесено в реестр иностранных агентов в соответствии с распоряжением Минюста. Об этом сообщается на сайте министерства.Согласно сообщению Минюста, в один день реестр пополнили сразу четыре иноагента.Отмечается, что ОД "Крымская солидарность" распространяло недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти Российской Федерации, и проводимой ими политике.Кроме того, общество "принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Взаимодействовало с участниками международных террористических организаций, а также с органами государственной власти Украины", добавили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из РоссииИноагентов нужно законно лишать авторских отчисленийЕвросовет продлил санкции против RT
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Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
Общественное движение "Крымская солидарность" включили в реестр иноагентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Общественное движение "Крымская солидарность" внесено в реестр иностранных агентов в соответствии с распоряжением Минюста. Об этом сообщается на сайте министерства.
Согласно сообщению Минюста, в один день реестр пополнили сразу четыре иноагента.
"26 июня 2026 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов
включены Е.Л. Конева, проект "Эхо", медиа-группа "Автономное Действие", а также общественное движение "Крымская солидарность", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ОД "Крымская солидарность" распространяло недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти Российской Федерации, и проводимой ими политике.
Кроме того, общество "принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Взаимодействовало с участниками международных террористических организаций, а также с органами государственной власти Украины", добавили в министерстве.
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