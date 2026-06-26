https://crimea.ria.ru/20260626/obschestvennoe-dvizhenie-krymskaya-solidarnost-priznano-inoagentom-1157202742.html

Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом

Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом

Общественное движение "Крымская солидарность" внесено в реестр иностранных агентов в соответствии с распоряжением Минюста. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T21:09

2026-06-26T21:09

2026-06-26T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Общественное движение "Крымская солидарность" внесено в реестр иностранных агентов в соответствии с распоряжением Минюста. Об этом сообщается на сайте министерства.Согласно сообщению Минюста, в один день реестр пополнили сразу четыре иноагента.Отмечается, что ОД "Крымская солидарность" распространяло недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти Российской Федерации, и проводимой ими политике.Кроме того, общество "принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Взаимодействовало с участниками международных террористических организаций, а также с органами государственной власти Украины", добавили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из РоссииИноагентов нужно законно лишать авторских отчисленийЕвросовет продлил санкции против RT

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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