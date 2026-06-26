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Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий
Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий
Правительство России выделило новым регионам дополнительно около 8 миллиардов рублей на выплату пенсий, а также модернизацию ЖКХ. Решение принято на заседании... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T06:44
2026-06-26T06:44
новые регионы россии
пенсия
общество
новости
правительство россии
михаил мишустин
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Правительство России выделило новым регионам дополнительно около 8 миллиардов рублей на выплату пенсий, а также модернизацию ЖКХ. Решение принято на заседании кабмина в четверг.Также на заседании правительства обсудили вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели будет направлено почти 1,3 млрд рублей.Как уточнил председатель правительства Михаил Мишустин, средства пойдут на закупку специализированной дорожной и коммунальной техники, в частности самосвалов, экскаваторов и погрузчиков. Эта техника необходима для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального комплекса и их подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиХуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и НовороссииОмбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов
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новые регионы россии, пенсия, общество, новости, правительство россии, михаил мишустин, жкх
Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий

Кабмин выделил новым регионам России 8 млрд рублей на выплату пенсий и модернизацию ЖКХ

06:44 26.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Правительство России выделило новым регионам дополнительно около 8 миллиардов рублей на выплату пенсий, а также модернизацию ЖКХ. Решение принято на заседании кабмина в четверг.

"Правительство дополнительно направит около 6,5 млрд рублей на выплату пенсий гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Благодаря выделенным средствам в III квартале будут обеспечены выплаты пенсий в соответствии с региональным законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Также на заседании правительства обсудили вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели будет направлено почти 1,3 млрд рублей.
Как уточнил председатель правительства Михаил Мишустин, средства пойдут на закупку специализированной дорожной и коммунальной техники, в частности самосвалов, экскаваторов и погрузчиков. Эта техника необходима для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального комплекса и их подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.
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Новые регионы РоссииПенсияОбществоНовостиПравительство РоссииМихаил МишустинЖКХ
 
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