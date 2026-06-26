https://crimea.ria.ru/20260626/novye-regiony-poluchat-65-mlrd-rubley-na-vyplatu-pensiy-1157166252.html

Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий

Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий

Правительство России выделило новым регионам дополнительно около 8 миллиардов рублей на выплату пенсий, а также модернизацию ЖКХ. Решение принято на заседании... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T06:44

2026-06-26T06:44

2026-06-26T06:44

новые регионы россии

пенсия

общество

новости

правительство россии

михаил мишустин

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Правительство России выделило новым регионам дополнительно около 8 миллиардов рублей на выплату пенсий, а также модернизацию ЖКХ. Решение принято на заседании кабмина в четверг.Также на заседании правительства обсудили вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели будет направлено почти 1,3 млрд рублей.Как уточнил председатель правительства Михаил Мишустин, средства пойдут на закупку специализированной дорожной и коммунальной техники, в частности самосвалов, экскаваторов и погрузчиков. Эта техника необходима для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального комплекса и их подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиХуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и НовороссииОмбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, пенсия, общество, новости, правительство россии, михаил мишустин, жкх