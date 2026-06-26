https://crimea.ria.ru/20260626/novosti-kryma-obstanovka-s-energosistemoy-v-pyatnitsu-1157186937.html

Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу

Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу

В Крыму в пятницу сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, который регулируется вручную в зависимости от ситуации. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T11:51

2026-06-26T11:51

2026-06-26T11:51

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, который регулируется вручную в зависимости от ситуации. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Свет выключают только в случае крайней необходимости для устранения или предотвращения аварии. Время отключения может быть увеличено в результате технологических нарушений из-за новых атак противника.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. Точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе дадут свет и водуСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУКогда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева

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2026

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