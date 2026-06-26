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Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу
Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу
В Крыму в пятницу сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, который регулируется вручную в зависимости от ситуации. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:51
2026-06-26T11:51
крым
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электроэнергия
электросети
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, который регулируется вручную в зависимости от ситуации. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Свет выключают только в случае крайней необходимости для устранения или предотвращения аварии. Время отключения может быть увеличено в результате технологических нарушений из-за новых атак противника.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. Точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе дадут свет и водуСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУКогда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
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Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу

Новости Крыма: в регионе 26 июня сохраняется режим временного ограничения электроснабжения

11:51 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота специалистов Крымэнерго
Работа специалистов Крымэнерго - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, который регулируется вручную в зависимости от ситуации. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Отключение потребителей выполнено по команде диспетчера Черноморского РДУ. Ограничение электроснабжения потребителей позволяет снять нештатную нагрузку на электрические сети и исключить системную аварию в энергосистеме", - пояснили на предприятии.
Свет выключают только в случае крайней необходимости для устранения или предотвращения аварии. Время отключения может быть увеличено в результате технологических нарушений из-за новых атак противника.
"В аварийных ситуациях энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее подать электроэнергию потребителям. Однако в условиях беспилотной опасности работы прекращаются: в приоритете жизнь и здоровье людей", - отметили в "Крымэнерго".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. Точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.
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