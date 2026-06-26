https://crimea.ria.ru/20260626/novaya-ataka-na-krym-pvo-sbila-drony-nad-poluostrovom-i-moryami-1157180451.html

Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями

Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T07:45

2026-06-26T07:45

2026-06-26T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.Утром в пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над регионом 157 вражеских БПЛА.Накануне в период с 8.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный жительСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на КрымВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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