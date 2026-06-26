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Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями
Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T07:45
2026-06-26T07:45
2026-06-26T07:45
министерство обороны рф
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атаки всу на крым
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.Утром в пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над регионом 157 вражеских БПЛА.Накануне в период с 8.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный жительСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на КрымВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
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министерство обороны рф, пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями
Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 660 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
Утром в пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над регионом 157 вражеских БПЛА.
Накануне в период с 8.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили
и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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