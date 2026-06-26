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Нацпроекты в Крыму - как идут работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Нацпроекты в Крыму - как идут работы
Нацпроекты в Крыму - как идут работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Нацпроекты в Крыму - как идут работы
В Крыму продолжается реализация национальных проектов. В их числе благоустройство городских пространств и внедрение интеллектуальной транспортной системы. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T20:33
2026-06-26T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается реализация национальных проектов. В их числе благоустройство городских пространств и внедрение интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк.Среди общественных пространств близится к завершению набережная в Судаке – 97%, а также территория на ул. 2-й Гвардейской Армии в Евпатории – 84%. Объекты в Керчи, Феодосии и Бахчисарае находятся на промежуточных этапах, в Гаспре - на начальной стадии.Кроме того, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется подготовка к внедрению интеллектуальной транспортной системы.В социальной сфере приоритетом остаются строительство медицинских учреждений, капремонт поликлиник и районных больниц, обновление детских садов и образовательных организаций.Ранее Юрий Гоцанюк сообщал, что более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метровДорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, совет министров рк
Нацпроекты в Крыму - как идут работы

В Крыму работа по нацпроектам ведется в штатном режима - Гоцанюк

20:33 26.06.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСВ Крыму продолжается реализация нацпроектов
В Крыму продолжается реализация нацпроектов
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается реализация национальных проектов. В их числе благоустройство городских пространств и внедрение интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк.

"Несмотря на текущие сложности, проекты и программы в республике реализуются в рабочем режиме. В сфере городского развития продолжается благоустройство центра Саки – готовность объекта составляет около 26%", - рассказал в своем канале в МАКС Гоцанюк.

Среди общественных пространств близится к завершению набережная в Судаке – 97%, а также территория на ул. 2-й Гвардейской Армии в Евпатории – 84%. Объекты в Керчи, Феодосии и Бахчисарае находятся на промежуточных этапах, в Гаспре - на начальной стадии.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется подготовка к внедрению интеллектуальной транспортной системы.
В социальной сфере приоритетом остаются строительство медицинских учреждений, капремонт поликлиник и районных больниц, обновление детских садов и образовательных организаций.
Ранее Юрий Гоцанюк сообщал, что более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
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