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Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ
Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ
Проживающий в Киеве гражданин Украины, праворадикал Кирилл Макаренко являлся куратором крупнейшей международной террористической сети, несовершеннолетнего... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:43
2026-06-26T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Проживающий в Киеве гражданин Украины, праворадикал Кирилл Макаренко являлся куратором крупнейшей международной террористической сети, несовершеннолетнего админа которой ранее задержали в Дагестане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Ранее в ФСБ России сообщили, что Дагестане задержан 17-летний подросток, который являлся создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети, работа которой координировалась украинскими спецслужбами.В материалах ведомства отмечается, что Макаренко находится в розыске за подготовку терактов."Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р... Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ", – сообщили в ФСБ.При этом Кирилл Макаренко являлся куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*, добавили в ведомстве.В частности, по данным ФСБ, в сетевых сообществах радикальной направленности "Макаренко призывал к совершению теракта в США, в Вашингтоне с использованием самодельного взрывного устройства на основе аммонала", говорится в сообщении."...призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", – отмечается в материалах.* Организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организацийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе" Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), киев, украина, терроризм, происшествия, экстремизм
Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ

Праворадикал из Киева был куратором крупнейшей международной террористической сети

16:43 26.06.2026 (обновлено: 16:44 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Проживающий в Киеве гражданин Украины, праворадикал Кирилл Макаренко являлся куратором крупнейшей международной террористической сети, несовершеннолетнего админа которой ранее задержали в Дагестане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Ранее в ФСБ России сообщили, что Дагестане задержан 17-летний подросток, который являлся создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети, работа которой координировалась украинскими спецслужбами.

"Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой - проживающий в Киеве Кирилл Макаренко", – сказано в сообщении ФСБ.

В материалах ведомства отмечается, что Макаренко находится в розыске за подготовку терактов.
"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р... Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ", – сообщили в ФСБ.
При этом Кирилл Макаренко являлся куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*, добавили в ведомстве.
В частности, по данным ФСБ, в сетевых сообществах радикальной направленности "Макаренко призывал к совершению теракта в США, в Вашингтоне с использованием самодельного взрывного устройства на основе аммонала", говорится в сообщении.
"...призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", – отмечается в материалах.
* Организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций
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