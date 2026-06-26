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Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ

Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ

Проживающий в Киеве гражданин Украины, праворадикал Кирилл Макаренко являлся куратором крупнейшей международной террористической сети, несовершеннолетнего... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T16:43

2026-06-26T16:43

2026-06-26T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Проживающий в Киеве гражданин Украины, праворадикал Кирилл Макаренко являлся куратором крупнейшей международной террористической сети, несовершеннолетнего админа которой ранее задержали в Дагестане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Ранее в ФСБ России сообщили, что Дагестане задержан 17-летний подросток, который являлся создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети, работа которой координировалась украинскими спецслужбами.В материалах ведомства отмечается, что Макаренко находится в розыске за подготовку терактов."Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 г.р... Проживает в г. Киеве. Находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку "схронов" с взрывчатыми веществами и оружием в РФ", – сообщили в ФСБ.При этом Кирилл Макаренко являлся куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*, добавили в ведомстве.В частности, по данным ФСБ, в сетевых сообществах радикальной направленности "Макаренко призывал к совершению теракта в США, в Вашингтоне с использованием самодельного взрывного устройства на основе аммонала", говорится в сообщении."...призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом", – отмечается в материалах.* Организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организацийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе" Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), киев, украина, терроризм, происшествия, экстремизм