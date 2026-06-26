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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

За пять часов силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над Крымом и Черным морем, а также другими российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T14:37

2026-06-26T14:37

2026-06-26T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За пять часов силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над Крымом и Черным морем, а также другими российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя