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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
За пять часов силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над Крымом и Черным морем, а также другими российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За пять часов силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над Крымом и Черным морем, а также другими российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

14:37 26.06.2026 (обновлено: 14:40 26.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За пять часов силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над Крымом и Черным морем, а также другими российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"26 июня с 9.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
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