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На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек

На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2026

На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек

Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T14:09

2026-06-26T14:09

2026-06-26T14:11

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь охватил квартиру на втором этаже накануне вечером. Пожар потушили на площади 4 квадратных метра. "Дознаватели МЧС России совместно с испытательной пожарной лабораторией выясняют причину возгорания. Предварительно - короткое замыкание", - добавили в МЧС.Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять состояние электропроводки и электрических приборов, не оставлять утюги, обогреватели и другие устройства включенными. Важно также объяснить детям правила поведения во время пожара и устанавливать в жилье пожарные извещатели, которые среагируют на дым и разбудят людей громким звуком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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