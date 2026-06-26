https://crimea.ria.ru/20260626/na-pozhare-v-pyatietazhke-v-krymu-spasen-rebenok-i-evakuirovany-20-chelovek-1157190940.html
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2026
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:09
2026-06-26T14:09
2026-06-26T14:11
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь охватил квартиру на втором этаже накануне вечером. Пожар потушили на площади 4 квадратных метра. "Дознаватели МЧС России совместно с испытательной пожарной лабораторией выясняют причину возгорания. Предварительно - короткое замыкание", - добавили в МЧС.Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять состояние электропроводки и электрических приборов, не оставлять утюги, обогреватели и другие устройства включенными. Важно также объяснить детям правила поведения во время пожара и устанавливать в жилье пожарные извещатели, которые среагируют на дым и разбудят людей громким звуком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
В Крыму на пожаре в пятиэтажном доме спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
14:09 26.06.2026 (обновлено: 14:11 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Огонь охватил квартиру на втором этаже накануне вечером.
"Звенья газодымозащитной службы спасли двоих человек, один из них ребенок, еще 20 человек были эвакуированы из подъезда, из них четверо детей. Спасенных передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.
Пожар потушили на площади 4 квадратных метра.
"Дознаватели МЧС России совместно с испытательной пожарной лабораторией выясняют причину возгорания. Предварительно - короткое замыкание", - добавили в МЧС.
Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять состояние электропроводки и электрических приборов, не оставлять утюги, обогреватели и другие устройства включенными. Важно также объяснить детям правила поведения во время пожара и устанавливать в жилье пожарные извещатели, которые среагируют на дым и разбудят людей громким звуком.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.