Рейтинг@Mail.ru
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/na-pozhare-v-pyatietazhke-v-krymu-spasen-rebenok-i-evakuirovany-20-chelovek-1157190940.html
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2026
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:09
2026-06-26T14:11
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь охватил квартиру на втором этаже накануне вечером. Пожар потушили на площади 4 квадратных метра. "Дознаватели МЧС России совместно с испытательной пожарной лабораторией выясняют причину возгорания. Предварительно - короткое замыкание", - добавили в МЧС.Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять состояние электропроводки и электрических приборов, не оставлять утюги, обогреватели и другие устройства включенными. Важно также объяснить детям правила поведения во время пожара и устанавливать в жилье пожарные извещатели, которые среагируют на дым и разбудят людей громким звуком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек

В Крыму на пожаре в пятиэтажном доме спасен ребенок и эвакуированы 20 человек

14:09 26.06.2026 (обновлено: 14:11 26.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Огонь охватил квартиру на втором этаже накануне вечером.

"Звенья газодымозащитной службы спасли двоих человек, один из них ребенок, еще 20 человек были эвакуированы из подъезда, из них четверо детей. Спасенных передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Пожар потушили на площади 4 квадратных метра.
"Дознаватели МЧС России совместно с испытательной пожарной лабораторией выясняют причину возгорания. Предварительно - короткое замыкание", - добавили в МЧС.
Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять состояние электропроводки и электрических приборов, не оставлять утюги, обогреватели и другие устройства включенными. Важно также объяснить детям правила поведения во время пожара и устанавливать в жилье пожарные извещатели, которые среагируют на дым и разбудят людей громким звуком.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольский районПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:56Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году
15:44В Севастополе объявлена воздушная тревога - в четвертый раз с начала суток
15:34СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
15:15Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
15:10Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов
15:02Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
14:49АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
14:39Россия и Украина обменялись военнопленными
14:37Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
14:25Где в Севастополе восстановили электроснабжение
14:17Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году
14:09На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
13:43Колоссальные потери Киева: более 10 тысяч боевиков ВСУ убиты за неделю
13:26Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу
13:17Введение режима ЧС: что это значит - справка
13:06В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
13:03В Крым идет аномальная жара
12:52В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
12:41По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
Лента новостейМолния