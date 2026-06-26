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Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно
Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно
В Тульской области отражена массированная атака ВСУ. В регионе есть пострадавшие, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор Дмитрий РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T06:09
2026-06-26T06:09
2026-06-26T06:13
тульская область
дмитрий миляев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Тульской области отражена массированная атака ВСУ. В регионе есть пострадавшие, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.Кроме того, беспилотник повредил линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске, добавил губернатор.На местах работают экстренные службы."В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских беспилотника.️ Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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тульская область, дмитрий миляев, атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно
В Тульской области при массированной атаке ВСУ ранена женщина и повреждены ЛЭП
06:09 26.06.2026 (обновлено: 06:13 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Тульской области отражена массированная атака ВСУ. В регионе есть пострадавшие, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
"В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в МАКС.
Кроме того, беспилотник повредил линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске, добавил губернатор.
На местах работают экстренные службы.
"В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских беспилотника.️ Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется", - добавил он.
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