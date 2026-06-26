https://crimea.ria.ru/20260626/massirovannaya-ataka-vsu-na-tulskuyu-oblast-chto-izvestno-1157179426.html

Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно

Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно

В Тульской области отражена массированная атака ВСУ. В регионе есть пострадавшие, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор Дмитрий РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T06:09

2026-06-26T06:09

2026-06-26T06:13

тульская область

дмитрий миляев

атаки всу

происшествия

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Тульской области отражена массированная атака ВСУ. В регионе есть пострадавшие, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.Кроме того, беспилотник повредил линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске, добавил губернатор.На местах работают экстренные службы."В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских беспилотника.️ Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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