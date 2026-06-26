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Крымский мост: время ожидания в очереди выросло до пяти часов
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло до пяти часов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло до пяти часов
Очередь к пунктам досмотра на Крымском мосту за два часа выросла в полтора раза и на данный момент составляет 2800 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T09:16
2026-06-26T09:16
2026-06-26T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Очередь к пунктам досмотра на Крымском мосту за два часа выросла в полтора раза и на данный момент составляет 2800 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон составляла 1900 транспортных средств.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост: время ожидания в очереди выросло до пяти часов
Крымский мост сейчас - очередь на транспортном переходе выросла до 2800 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Очередь к пунктам досмотра на Крымском мосту за два часа выросла в полтора раза и на данный момент составляет 2800 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон составляла 1900 транспортных средств.
"По состоянию на 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1000 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1800 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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