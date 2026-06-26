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Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте
Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте
Крымский мост вечером в пятницу, 26 июня, свободен для проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T22:03
2026-06-26T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в пятницу, 26 июня, свободен для проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте

Крымский мост вечером 26 июня свободен для проезда с двух сторон

22:03 26.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в пятницу, 26 июня, свободен для проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 22 часа.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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