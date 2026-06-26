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Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения
Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения
У Крымского моста после возобновления движения утром в пятницу с обеих сторон скопилось около 1900 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T07:16
2026-06-26T07:16
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения утром в пятницу с обеих сторон скопилось около 1900 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения

Крымский мост сейчас: после ночного перекрытия движения в очереди стоят 1900 автомобилей

07:16 26.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения утром в пятницу с обеих сторон скопилось около 1900 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу.

"По состоянию на 7:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 700 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов. Со стороны Керчи – 1200 автомобилей. Время ожидания – более трех часов", - говорится в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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