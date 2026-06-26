Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения
Крымский мост сейчас: после ночного перекрытия движения в очереди стоят 1900 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения утром в пятницу с обеих сторон скопилось около 1900 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу.
"По состоянию на 7:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 700 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов. Со стороны Керчи – 1200 автомобилей. Время ожидания – более трех часов", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.