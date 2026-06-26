https://crimea.ria.ru/20260626/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-nochnogo-perekrytiya-dvizheniya-1157180094.html

Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения

Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения

У Крымского моста после возобновления движения утром в пятницу с обеих сторон скопилось около 1900 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T07:16

2026-06-26T07:16

2026-06-26T07:16

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крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения утром в пятницу с обеих сторон скопилось около 1900 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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