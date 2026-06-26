https://crimea.ria.ru/20260626/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-16-chasov-1157193422.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи собрался затор в 2290 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T16:05

2026-06-26T16:05

2026-06-26T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи собрался затор в 2290 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В 13.00 пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 2100 авто.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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