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Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи собрался затор в 2290 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:05
2026-06-26T17:47
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи собрался затор в 2290 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В 13.00 пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 2100 авто.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов пятницы

16:05 26.06.2026 (обновлено: 17:47 26.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи собрался затор в 2290 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 16.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 2290 транспортных средств. Время ожидания составляет более пяти часов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В 13.00 пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 2100 авто.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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