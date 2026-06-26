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Крымский мост открыли после ночи простоя
Крымский мост открыли после ночи простоя - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Крымский мост открыли после ночи простоя
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T06:15
2026-06-26T06:15
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был закрыт в четверг в 23:50. Ограничения действовали всю ночь.Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост открыли после ночи простоя
Крымский мост открыли для движения транспорта спустя семь часов
06:15 26.06.2026 (обновлено: 06:17 26.06.2026)