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Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу
Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу
На Крымском мосту днем в пятницу собралась большая очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T13:26
2026-06-26T13:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу собралась большая очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани, по состоянию на 13.00, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди более 2000 машин

13:26 26.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу собралась большая очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 2100 транспортных средств. Время ожидания составляет более пяти часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани, по состоянию на 13.00, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
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