https://crimea.ria.ru/20260626/krym-bez-sveta-kakie-goroda-i-poselki-otklyucheny-1157196811.html

Крым без света: какие города и поселки отключены

Крым без света: какие города и поселки отключены - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Крым без света: какие города и поселки отключены

В Крыму произошло частичное отключение электроэнергии в Симферопольском, Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах и городском округе Евпатории. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T16:57

2026-06-26T16:57

2026-06-26T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму произошло частичное отключение электроэнергии в Симферопольском, Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах и городском округе Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Также обесточены:Раздольненский район: Раздольное, с. Ботаническое, с. Ветрянка, с. Воронки, с. Волочаевка, с. Ковыльное, с. Сенокосное, с. Серебрянка, с. Соколы.Симферопольский район: с. Аркадьевка, с. Дубки, с. Заветное, с. Ивановка, с. Курганное, с. Левадки, с. Кубанское, с. Межгорное,с. Новый Мир, с. Передовое, с. Почтовое, с. Приятное Свидание, с. Растущее, с. Родниковое, с. Самохвалово, с. Передовое,с. Родниковое, с. Тепловка, с. Шафранное, с. Школьное, с. Трудолюбово, с. Трудовое, с. Трехпрудное, с. Чистенькое.Сакский район: с. Витино, с. Жаворонки, с. Лесновка, с. Митяево, с. Молочное, с. Скворцово, с. Уютное, с. Червоное, с. Шелковичное,с. Вершинное.Бахчисарайский район: с. Глубокий Яр, с. Казанки, с. Малиновка, с. Нововасильевка, с. Новопавловка, с. Почтовое, с. Приятное Свидание, с. Растущее, с. Самохвалово, с. Севастьяновка, с. Тополи.26 июня власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Также сообщалось, что в Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе восстановили электроснабжениеНовости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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