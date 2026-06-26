https://crimea.ria.ru/20260626/kolossalnye-poteri-kieva-bolee-10-tysyach-boevikov-vsu-ubity-za-nedelyu-1157190133.html

Колоссальные потери Киева: более 10 тысяч боевиков ВСУ убиты за неделю

Колоссальные потери Киева: более 10 тысяч боевиков ВСУ убиты за неделю - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Колоссальные потери Киева: более 10 тысяч боевиков ВСУ убиты за неделю

Украинская армия за неделю потеряла свыше 10 тысяч военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T13:43

2026-06-26T13:43

2026-06-26T13:45

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700012_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_c5c2a0812b20ca1f10ac300489555878.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Украинская армия за неделю потеряла свыше 10 тысяч военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Группировка войск "Север" в боях уничтожила свыше 1575 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Войска "Запад" ликвидировали более 1510 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили более 2195 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3155 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю разбили более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, около 170 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, почти 30 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35,5 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, почти 65 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что за неделю российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе поражены территориальный центр комплектования в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морямиДрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель Усиление атак на гражданские объекты - признак проблем ВСУ на фронте - мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика