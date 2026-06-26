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Когда в Севастополе дадут свет и воду - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Когда в Севастополе дадут свет и воду
Когда в Севастополе дадут свет и воду - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Когда в Севастополе дадут свет и воду
Восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18.00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T10:13
2026-06-26T10:33
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
отключение электроэнергии
электричество
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18.00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в Севастополе энергетики уже перезапитали большинство социальных объектов, однако восстановить электроснабжение в полном объеме пока не удалось из-за продолжающихся минувшей ночью атак врага. Только на подступах к Севастополю силы и средства ПВО уничтожили почти 70 вражеских дронов, уточнил Развожаев. "Ночью электроэнергия была практически везде и нам удалось перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром по команде диспетчера Черноморского РДУ, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Так как ночной ремонт не был закончен, в городе сейчас сохраняются перебои с электричеством", - написал он в своем канале МАКС. При этом губернатор заверил, что если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов. После этого начнут постепенно включать сопутствующую инфраструктуру, что позволит стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение ориентировочно к 18.00. Также Развожаев отметил, что минувшей ночью специалистам удалось повысить уровень воды почти на всех гидроузлах. Однако в настоящее время из-за отсутствия стабильного напряжения, наблюдаются проблемы с напором воды в ряде районов. В частности, это касается Гагаринского района. После стабилизации энергосети ситуация изменится в лучшую сторону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили время работы кафе и ресторановСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУКогда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодамГорожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии, электричество, атаки всу на крым
Когда в Севастополе дадут свет и воду

В Севастополе планируют восстановить электроснабжение к вечеру пятницы

10:13 26.06.2026 (обновлено: 10:33 26.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18.00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в Севастополе энергетики уже перезапитали большинство социальных объектов, однако восстановить электроснабжение в полном объеме пока не удалось из-за продолжающихся минувшей ночью атак врага. Только на подступах к Севастополю силы и средства ПВО уничтожили почти 70 вражеских дронов, уточнил Развожаев.
"Ночью электроэнергия была практически везде и нам удалось перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром по команде диспетчера Черноморского РДУ, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Так как ночной ремонт не был закончен, в городе сейчас сохраняются перебои с электричеством", - написал он в своем канале МАКС.
При этом губернатор заверил, что если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов. После этого начнут постепенно включать сопутствующую инфраструктуру, что позволит стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение ориентировочно к 18.00.
Также Развожаев отметил, что минувшей ночью специалистам удалось повысить уровень воды почти на всех гидроузлах. Однако в настоящее время из-за отсутствия стабильного напряжения, наблюдаются проблемы с напором воды в ряде районов. В частности, это касается Гагаринского района. После стабилизации энергосети ситуация изменится в лучшую сторону.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергииЭлектричествоАтаки ВСУ на Крым
 
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