https://crimea.ria.ru/20260626/kogda-v-sevastopole-dadut-svet-i-vodu-1157183806.html

Когда в Севастополе дадут свет и воду

Когда в Севастополе дадут свет и воду - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Когда в Севастополе дадут свет и воду

Восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18.00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T10:13

2026-06-26T10:13

2026-06-26T10:33

севастополь

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михаил развожаев

отключение электроэнергии

электричество

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18.00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в Севастополе энергетики уже перезапитали большинство социальных объектов, однако восстановить электроснабжение в полном объеме пока не удалось из-за продолжающихся минувшей ночью атак врага. Только на подступах к Севастополю силы и средства ПВО уничтожили почти 70 вражеских дронов, уточнил Развожаев. "Ночью электроэнергия была практически везде и нам удалось перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром по команде диспетчера Черноморского РДУ, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Так как ночной ремонт не был закончен, в городе сейчас сохраняются перебои с электричеством", - написал он в своем канале МАКС. При этом губернатор заверил, что если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов. После этого начнут постепенно включать сопутствующую инфраструктуру, что позволит стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение ориентировочно к 18.00. Также Развожаев отметил, что минувшей ночью специалистам удалось повысить уровень воды почти на всех гидроузлах. Однако в настоящее время из-за отсутствия стабильного напряжения, наблюдаются проблемы с напором воды в ряде районов. В частности, это касается Гагаринского района. После стабилизации энергосети ситуация изменится в лучшую сторону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили время работы кафе и ресторановСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУКогда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодамГорожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии, электричество, атаки всу на крым