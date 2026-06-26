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Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам
Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам
Южный окружной военный суд приговорил трех заключенных к длительным срокам заключения за подготовку к теракту в СИЗО Ростовской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T12:13
2026-06-26T12:13
ростовская область
антитеррор
приговор
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южный окружной военный суд
правосудие
сизо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил трех заключенных к длительным срокам заключения за подготовку к теракту в СИЗО Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Поджечь СИЗО злоумышленники планировали 4 ноября, в День народного единства. Они собирали металлические предметы и заготовки для изготовления самодельных зажигательных устройств, которые прятали в сумки с вещами в хозяйственном помещении. Также злоумышленники подготовил план-схему с местами размещения камер и других строений."Подсудимые не довели до конца свой умысел, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 11 октября 2024 года", - говорится в сообщении.Суд признал трех мужчин виновными в подготовке террористического акта и приговорил к лишению свободы на сроки от 22 до 29 лет в исправительных колониях особого и строгого режимов. Один из осужденных также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Теракт пытался совершить местный житель с российским гражданством по заданию Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеВ Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ростовская область, антитеррор, приговор, суд, южный окружной военный суд, правосудие, сизо, терроризм, новости
Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам

В Ростовской области за подготовку к теракту в СИЗО осуждены трое заключенных

12:13 26.06.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил трех заключенных к длительным срокам заключения за подготовку к теракту в СИЗО Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Подсудимые в июле 2024 года, находясь под стражей в следственном изоляторе по Ростовской области, договорились совершить террористический акт – поджог зданий СИЗО с находящимися в них лицами и иные действия", - рассказали в суде.
Поджечь СИЗО злоумышленники планировали 4 ноября, в День народного единства. Они собирали металлические предметы и заготовки для изготовления самодельных зажигательных устройств, которые прятали в сумки с вещами в хозяйственном помещении. Также злоумышленники подготовил план-схему с местами размещения камер и других строений.
"Подсудимые не довели до конца свой умысел, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 11 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
Суд признал трех мужчин виновными в подготовке террористического акта и приговорил к лишению свободы на сроки от 22 до 29 лет в исправительных колониях особого и строгого режимов. Один из осужденных также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Теракт пытался совершить местный житель с российским гражданством по заданию Киева.
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Ростовская областьАнтитеррорПриговорСудЮжный окружной военный судПравосудиеСИЗОТерроризмНовости
 
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