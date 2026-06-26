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Херсонская область обесточена
Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Херсонская область обесточена
В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T06:27
2026-06-26T06:27
2026-06-26T06:27
херсонская область
владимир сальдо
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электросети
отключение электроэнергии
электричество
жкх
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, электричество в регионе пропало около часа ночи 26 июня.Полное отключение света в области уже второе за неделю. Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены. Энергетики восстановили подачу электричества в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Херсонская область обесточена
Все округа Херсонской области остались без электроснабжения