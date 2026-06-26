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Херсонская область обесточена

Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Херсонская область обесточена

В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T06:27

2026-06-26T06:27

2026-06-26T06:27

херсонская область

владимир сальдо

энергетика

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электричество

жкх

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, электричество в регионе пропало около часа ночи 26 июня.Полное отключение света в области уже второе за неделю. Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены. Энергетики восстановили подачу электричества в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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