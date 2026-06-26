Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/khersonskaya-oblast-obestochena-1157179676.html
Херсонская область обесточена
Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Херсонская область обесточена
В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T06:27
2026-06-26T06:27
херсонская область
владимир сальдо
энергетика
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
жкх
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_0:113:1024:689_1920x0_80_0_0_8736003ffc5ef18a8152a1fbc4cf2f7d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, электричество в регионе пропало около часа ночи 26 июня.Полное отключение света в области уже второе за неделю. Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены. Энергетики восстановили подачу электричества в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_105:0:1024:689_1920x0_80_0_0_1b25ba87ee96c8b23222a2c4b9224d5e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, энергетика, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, жкх, новые регионы россии, новости
Херсонская область обесточена

Все округа Херсонской области остались без электроснабжения

06:27 26.06.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
ЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его данным, электричество в регионе пропало около часа ночи 26 июня.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал он в МАКС.
Полное отключение света в области уже второе за неделю. Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены. Энергетики восстановили подачу электричества в течение трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Херсонская областьВладимир СальдоЭнергетикаЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергииЭлектричествоЖКХНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:36До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле
07:16Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения
06:59В Севастополе отбой воздушной тревоги
06:44Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий
06:27Херсонская область обесточена
06:15Крымский мост открыли после ночи простоя
06:09Массированная атака ВСУ на Тульскую область: что известно
00:01Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июня
23:37Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:30Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день
22:08Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения
21:56В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
21:45Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
21:30В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
21:22Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из России
21:10Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
21:01Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя
20:56В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр
20:48ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей
Лента новостейМолния