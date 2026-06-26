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Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы

Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы

В Крыму строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T10:44

2026-06-26T10:44

2026-06-26T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.На объекте уже выполнены все земляные работы, устройство ростверков, ригеля, подпорной и шкафной стенок, подферменных площадок, монолитной плиты проезжей части и переходных плит, добавили в минтрансе. Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.Работы ведутся в предгорной зоне, вблизи поселков Куйбышево и Виноградное."После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность участка существенно возрастет, а безопасность движения будет обеспечена на современном уровне", - отметили в Минтрансе.Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК.В июле 2025 года на трассе Бахчисарай – Ялта стартовали работы по капитальному ремонту моста в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаРеконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочноВ Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое

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