Рейтинг@Mail.ru
Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260626/kapitalnyy-remont-mosta-na-doroge-iz-bakhchisaraya-v-yaltu-kak-idut-raboty-1157184831.html
Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы
Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы
В Крыму строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T10:44
2026-06-26T10:44
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
капремонт
бахчисарай
ялта
минтранс крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157184606_0:191:1822:1216_1920x0_80_0_0_4cfeb7333a785cfc59d62d7beedef554.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.На объекте уже выполнены все земляные работы, устройство ростверков, ригеля, подпорной и шкафной стенок, подферменных площадок, монолитной плиты проезжей части и переходных плит, добавили в минтрансе. Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.Работы ведутся в предгорной зоне, вблизи поселков Куйбышево и Виноградное."После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность участка существенно возрастет, а безопасность движения будет обеспечена на современном уровне", - отметили в Минтрансе.Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК.В июле 2025 года на трассе Бахчисарай – Ялта стартовали работы по капитальному ремонту моста в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаРеконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочноВ Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
крым
бахчисарай
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157184606_201:0:1822:1216_1920x0_80_0_0_3f125a38c9054f766fdb87aa91b75cd6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, капремонт, бахчисарай, ялта, минтранс крыма, новости крыма
Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы

В Крыму строители приступают к укреплению моста на трассе из Бахчисарая в Ялту

10:44 26.06.2026
 
© Минтранс КрымаКапитальный ремонт моста на дороге Бахчисарай – Ялта
Капитальный ремонт моста на дороге Бахчисарай – Ялта
© Минтранс Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.
"Запланированы работы по нанесению гидроизоляции на плиту проезжей части – это важнейший этап, обеспечивающий долговечность конструкции. Параллельно запланировано продолжение устройства барьерного ограждения", - отмечается в сообщении.
На объекте уже выполнены все земляные работы, устройство ростверков, ригеля, подпорной и шкафной стенок, подферменных площадок, монолитной плиты проезжей части и переходных плит, добавили в минтрансе. Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.
Работы ведутся в предгорной зоне, вблизи поселков Куйбышево и Виноградное.
"После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность участка существенно возрастет, а безопасность движения будет обеспечена на современном уровне", - отметили в Минтрансе.
Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК.
В июле 2025 года на трассе Бахчисарай – Ялта стартовали работы по капитальному ремонту моста в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста
Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуКапремонтБахчисарайЯлтаМинтранс КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу
13:17Введение режима ЧС: что это значит - справка
13:06В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
13:03В Крым идет аномальная жара
12:52В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
12:41По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
12:36К Земле приближается крупная группа солнечных пятен
12:24Поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены
12:13Хотели взорвать СИЗО: в Ростовской области вынесли приговор террористам
12:08Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
12:07Дрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель
12:00В Севастополе воздушная тревога - людей просят пройти в укрытия
11:59В Евпатории восстановили движение трамваев
11:51Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу
11:4423-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
11:38В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
11:24В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
11:09В Евпатории трамвай сошел с рельсов
10:52В Крыму объявили новое экстренное предупреждение
10:44Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы
Лента новостейМолния