https://crimea.ria.ru/20260626/kak-postupit-v-krymskiy-federalnyy-universitet-posle-kolledzha-1157161696.html

Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа

Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа

В рамках вступительной кампании выпускники колледжей могут поступить в КФУ исключительно на родственную специальность, ту, которой они обучались в колледже. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T08:29

2026-06-26T08:29

2026-06-26T08:29

крым

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

образование в россии

высшее образование

алексей гусев

новости крыма

егэ

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_37f2deca5d38a5c18f1001ea1192dea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В рамках вступительной кампании выпускники колледжей могут поступить в КФУ исключительно на родственную специальность, ту, которой они обучались в колледже. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского, советник председателя приемной комиссии данного вуза Алексей Гусев.Как пояснил эксперт, речь идет больше о концептуальном совпадении. Так, специальности, которые связаны с технологиями самого разного профиля, дают право поступать и на "строительство" в Физико-технических институт, и на технические специальности Агротехнологической академии. С полным перечнем соответствий можно ознакомиться на сайтах всех приемных комиссий, в частности, КФУ им. В. И. Вернадского, уточнил он.Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, алексей гусев, новости крыма, егэ