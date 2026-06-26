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Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
В рамках вступительной кампании выпускники колледжей могут поступить в КФУ исключительно на родственную специальность, ту, которой они обучались в колледже. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:29
2026-06-26T08:29
2026-06-26T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В рамках вступительной кампании выпускники колледжей могут поступить в КФУ исключительно на родственную специальность, ту, которой они обучались в колледже. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского, советник председателя приемной комиссии данного вуза Алексей Гусев.Как пояснил эксперт, речь идет больше о концептуальном совпадении. Так, специальности, которые связаны с технологиями самого разного профиля, дают право поступать и на "строительство" в Физико-технических институт, и на технические специальности Агротехнологической академии. С полным перечнем соответствий можно ознакомиться на сайтах всех приемных комиссий, в частности, КФУ им. В. И. Вернадского, уточнил он.Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, алексей гусев, новости крыма, егэ
Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В рамках вступительной кампании выпускники колледжей могут поступить в КФУ исключительно на родственную специальность, ту, которой они обучались в колледже. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского, советник председателя приемной комиссии данного вуза Алексей Гусев.
"Наверное, наиболее существенная особенность этого года коснулась выпускников колледжей, касается она, в первую очередь, тех ребят, которые поступают на основании внутренних экзаменов. Если в предыдущие годы выпускники колледжей имели право сдавать внутренние экзамены, поступая абсолютно на любое направление подготовки или специальность университетов, то в этом году, такое право сохраняется только в том случае, если абитуриенты поступают на родственные специальности", - сказал Гусев.
Как пояснил эксперт, речь идет больше о концептуальном совпадении. Так, специальности, которые связаны с технологиями самого разного профиля, дают право поступать и на "строительство" в Физико-технических институт, и на технические специальности Агротехнологической академии. С полным перечнем соответствий можно ознакомиться на сайтах всех приемных комиссий, в частности, КФУ им. В. И. Вернадского, уточнил он.
"Если же профиль отличается от того, где учился выпускник колледжа, то единственным, по сути, способом поступления в высшее учебное заведение, является сдача Единого государственного экзамена", - резюмировал Гусев.
Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.
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