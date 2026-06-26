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К Земле приближается крупная группа солнечных пятен
К Земле приближается крупная группа солнечных пятен - РИА Новости Крым, 26.06.2026
К Земле приближается крупная группа солнечных пятен
К Земле приближается очень крупная группа солнечных пятен, последние пять месяцев таких масштабов не наблюдалось. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T12:36
2026-06-26T12:36
2026-06-26T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. К Земле приближается очень крупная группа солнечных пятен, последние пять месяцев таких масштабов не наблюдалось. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Ученые отмечают, что среди примерно 160 групп солнечных пятен, зарегистрированных с начала года, эта группа уступает только той, которая была обнаружена первых числах февраля.Согласно расчетам, в центр солнечного диска, то есть в положение точно напротив Земли, область выйдет 1 июля. Для групп солнечных пятен - это огромный срок, за который они могут либо полностью разрушиться, либо выйти на пик активности, добавили астрономы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, земля, новости
К Земле приближается крупная группа солнечных пятен
К Земле приближается группа солнечных пятен впечатляющих размеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. К Земле приближается очень крупная группа солнечных пятен, последние пять месяцев таких масштабов не наблюдалось. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"С обратной стороны Солнца к Земле выходит самая крупная за последние 5 месяцев группа солнечных пятен. Активная область, появившаяся в поле зрения Земли всего трое суток назад, быстро растет и на данный момент достигла площади 825 м.д.п. (единица измерения площади пятен на Солнце), что делает ее второй по размеру активной областью года", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что среди примерно 160 групп солнечных пятен, зарегистрированных с начала года, эта группа уступает только той, которая была обнаружена первых числах февраля.
"Несмотря на впечатляющие размеры, область пока показывает умеренную активность. В ее активе за трое суток всего 11 вспышек, все относящиеся к категории C (обычный уровень – ред.). С другой стороны, активный центр явно относится к категории "опасных": почти все сколько-нибудь заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы в космос, которые пока не достигали Земли только из-за сильного смещения центра к краю", - уточнили в лаборатории.
Согласно расчетам, в центр солнечного диска, то есть в положение точно напротив Земли, область выйдет 1 июля. Для групп солнечных пятен - это огромный срок, за который они могут либо полностью разрушиться, либо выйти на пик активности, добавили астрономы.
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