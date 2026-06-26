https://crimea.ria.ru/20260626/k-zemle-priblizhaetsya-krupnaya-gruppa-solnechnykh-pyaten-1157188120.html

К Земле приближается крупная группа солнечных пятен

К Земле приближается крупная группа солнечных пятен - РИА Новости Крым, 26.06.2026

К Земле приближается крупная группа солнечных пятен

К Земле приближается очень крупная группа солнечных пятен, последние пять месяцев таких масштабов не наблюдалось. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T12:36

2026-06-26T12:36

2026-06-26T12:36

солнце

вспышки на солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

космос

земля

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157187991_0:0:1680:945_1920x0_80_0_0_6344c7e362ee14efe5fe6766139083f4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. К Земле приближается очень крупная группа солнечных пятен, последние пять месяцев таких масштабов не наблюдалось. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Ученые отмечают, что среди примерно 160 групп солнечных пятен, зарегистрированных с начала года, эта группа уступает только той, которая была обнаружена первых числах февраля.Согласно расчетам, в центр солнечного диска, то есть в положение точно напротив Земли, область выйдет 1 июля. Для групп солнечных пятен - это огромный срок, за который они могут либо полностью разрушиться, либо выйти на пик активности, добавили астрономы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, земля, новости