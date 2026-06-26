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Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T21:55
2026-06-26T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, проинформировали в ведомстве.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Для информирования родителей продолжает работу Единый контактный центр "Артека". Получить актуальную информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 600-20-85. Также работает горячая линия по вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, напомнили в Минпросвещения.И подчеркнули, что ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения России Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мдц "артек", новости крыма, крым, детский отдых, детские лагеря в крыму, новости, краснодарский край
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей

Из "Артека" завершили вывоз детей после приостановки работы лагеря

21:55 26.06.2026 (обновлено: 22:10 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, проинформировали в ведомстве.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.
"В Республике Крым на данный момент в трех организациях отдыха и оздоровления детей загородного типа находятся дети из разных регионов страны. Их выезд продолжается как самостоятельно с родителями, так и организованными группами. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме: функционируют пришкольные и загородные лагеря", – сказано в сообщении ведомства в канале на платформе МАКС.
Для информирования родителей продолжает работу Единый контактный центр "Артека". Получить актуальную информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 600-20-85. Также работает горячая линия по вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, напомнили в Минпросвещения.
И подчеркнули, что ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения России Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб.
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