https://crimea.ria.ru/20260626/iz-arteka-posle-priostanovki-raboty-zavershili-vyvoz-detey-1157203340.html

Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей

Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей

Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T21:55

2026-06-26T21:55

2026-06-26T22:10

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, проинформировали в ведомстве.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Для информирования родителей продолжает работу Единый контактный центр "Артека". Получить актуальную информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 600-20-85. Также работает горячая линия по вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, напомнили в Минпросвещения.И подчеркнули, что ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения России Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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