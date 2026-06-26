https://crimea.ria.ru/20260626/iz-arteka-posle-priostanovki-raboty-zavershili-vyvoz-detey-1157203340.html
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T21:55
2026-06-26T21:55
2026-06-26T22:10
мдц "артек"
новости крыма
крым
детский отдых
детские лагеря в крыму
новости
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_426:0:3498:1728_1920x0_80_0_0_4a0926a2411cad783d37d89eda678c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен, сообщили в Минпросвещения. Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, проинформировали в ведомстве.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Для информирования родителей продолжает работу Единый контактный центр "Артека". Получить актуальную информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 600-20-85. Также работает горячая линия по вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, напомнили в Минпросвещения.И подчеркнули, что ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения России Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-krymu-i-sevastopole--chto-vazhno-znat-1157196590.html
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_597:0:2901:1728_1920x0_80_0_0_6b769459a8b4c0590c3c89de35b6a7f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мдц "артек", новости крыма, крым, детский отдых, детские лагеря в крыму, новости, краснодарский край
Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
Из "Артека" завершили вывоз детей после приостановки работы лагеря
21:55 26.06.2026 (обновлено: 22:10 26.06.2026)