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Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда
Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда
США покидают Ближний Восток после проигранной войны с Ираном, и их позиции здесь могут быть подорваны уже навсегда. Такое мнение высказал политолог-американист... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T20:11
2026-06-26T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. США покидают Ближний Восток после проигранной войны с Ираном, и их позиции здесь могут быть подорваны уже навсегда. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.В ходе конфликта Иран ответными ударами ракет и дронов разрушил не менее 20 американских баз в ближневосточном регионе, включая штаб-квартиру пятого флота ВМС США в Бахрейне, отмечает Дудаков.Всего иранские вооруженные силы уничтожили около 200 американских военных объектов, и по нынешним официальным данным, ущерб оценивается в миллиарды долларов, хотя скорее всего он достигнет десятков миллиардов, добавил политолог.При этом Белый дом до сих пор не дождался от команды президента США Дональда Трампа средств на восстановление объектов, и теперь оно явно займет много лет, отметил Дудаков.Уже известно, что Пентагон намерен поскорее перестроить свои базы в Бахрейне, сделав их менее уязвимыми для дронов и ракет, в Ираке и Сирии присутствие войск США уже сокращено до минимума, "а от объектов в Кувейте и Саудовской Аравии и вовсе отказываться: уж слишком сложно их защищать", пишет политолог."Уничтожение американских баз иранскими ракетами стало сильным ударом для военной машины США, от которого она долго не сможет оправиться. Позиции Америки на Ближнем Востоке подорваны, возможно, уже навсегда", – резюмировал эксперт.Ранее Дудаков прочил, что США встретят свое 250-летие в глубоком кризисе из-за авантюры Трампа в Иране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
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новости, мнения, малек дудаков, политика, сша
Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда

США уходят из Ближнего Востока – позиции здесь могут быть подорваны навсегда - политолог

20:11 26.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. США покидают Ближний Восток после проигранной войны с Ираном, и их позиции здесь могут быть подорваны уже навсегда. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

"США уходят с Ближнего Востока. Пентагон с тяжелым сердцем проводит аудит своих возможностей в Персидском заливе по итогам проигранной войны с Ираном", – написал эксперт в своем комментарии в канале МАКС.

В ходе конфликта Иран ответными ударами ракет и дронов разрушил не менее 20 американских баз в ближневосточном регионе, включая штаб-квартиру пятого флота ВМС США в Бахрейне, отмечает Дудаков.
Всего иранские вооруженные силы уничтожили около 200 американских военных объектов, и по нынешним официальным данным, ущерб оценивается в миллиарды долларов, хотя скорее всего он достигнет десятков миллиардов, добавил политолог.
При этом Белый дом до сих пор не дождался от команды президента США Дональда Трампа средств на восстановление объектов, и теперь оно явно займет много лет, отметил Дудаков.
"Пентагону придется принимать много непопулярных решений и устраивать перегруппировку на позиции подальше от Ирана и его ракет с дронами", – делает он вывод.
Уже известно, что Пентагон намерен поскорее перестроить свои базы в Бахрейне, сделав их менее уязвимыми для дронов и ракет, в Ираке и Сирии присутствие войск США уже сокращено до минимума, "а от объектов в Кувейте и Саудовской Аравии и вовсе отказываться: уж слишком сложно их защищать", пишет политолог.
"Уничтожение американских баз иранскими ракетами стало сильным ударом для военной машины США, от которого она долго не сможет оправиться. Позиции Америки на Ближнем Востоке подорваны, возможно, уже навсегда", – резюмировал эксперт.
Ранее Дудаков прочил, что США встретят свое 250-летие в глубоком кризисе из-за авантюры Трампа в Иране.
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