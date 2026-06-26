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Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе" - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:31
2026-06-26T08:31
2026-06-26T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.В пятницу ФСБ России сообщила о задержании несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы.Она отметила, что противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи.По ходатайству следствия фигурант арестован. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его сообщники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске
РИА Новости Крым
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Задержание и допрос администратора сообщества в Дагестане, причастного к организации терактов
ФСБ показала задержание в Дагестане админа сообщества, причастного к организации не менее 15 терактов
2026-06-26T08:31
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ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, антитеррор, происшествия, новости, видео
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
Задержанный в Дагестане подросток готовил массовые убийства детей в школах – СК
08:31 26.06.2026 (обновлено: 09:46 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В пятницу ФСБ России сообщила о задержании несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы.
"В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия", – рассказала Петренко.
Она отметила, что противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.
У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи.
По ходатайству следствия фигурант арестован. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его сообщники.
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