Рейтинг@Mail.ru
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе" - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/gotovil-massovye-ubiystva-v-shkolakh-zaderzhannyy-podrostok-rasskazal-o-svoey-rabote-1157181271.html
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе" - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:31
2026-06-26T09:46
ск рф (следственный комитет российской федерации)
терроризм
антитеррор
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157181160_14:0:1280:712_1920x0_80_0_0_c371fb99a54be127853d92f4b6c67dff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.В пятницу ФСБ России сообщила о задержании несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы.Она отметила, что противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи.По ходатайству следствия фигурант арестован. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его сообщники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание и допрос администратора сообщества в Дагестане, причастного к организации терактов
ФСБ показала задержание в Дагестане админа сообщества, причастного к организации не менее 15 терактов
2026-06-26T08:31
true
PT4M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157181160_331:0:1280:712_1920x0_80_0_0_d1ef7701d0b19704e6908c0f1c4be47f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, антитеррор, происшествия, новости, видео
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
2026-06-26T08:31
true
PT4M33S
Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"

Задержанный в Дагестане подросток готовил массовые убийства детей в школах – СК

08:31 26.06.2026 (обновлено: 09:46 26.06.2026)
 
© СК РоссииЗадержанный в Дагестане подросток готовил массовые убийства детей в школах – СК
Задержанный в Дагестане подросток готовил массовые убийства детей в школах – СК
© СК России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В пятницу ФСБ России сообщила о задержании несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы.
"В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия", – рассказала Петренко.
Она отметила, что противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.
У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи.
По ходатайству следствия фигурант арестован. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его сообщники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
Двух подростков осудили за покушение на убийство военного
Двойной теракт предотвращен в Пятигорске
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерроризмАнтитеррорПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы
10:34В Крыму отбой беспилотной опасности
10:20В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
10:13Когда в Севастополе дадут свет и воду
09:57В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапитала
09:42В Крыму запускают дополнительные электрички
09:30В Крыму работает ПВО
09:23В Харькове насмерть зарезали военкома
09:16Крымский мост: время ожидания в очереди выросло до пяти часов
08:59Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
08:46Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион
08:34Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
08:31Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
08:29Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
08:16В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
08:14Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ
07:51Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
07:45Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями
07:36До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле
07:16Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения
Лента новостейМолния