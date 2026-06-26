https://crimea.ria.ru/20260626/gotovil-massovye-ubiystva-v-shkolakh-zaderzhannyy-podrostok-rasskazal-o-svoey-rabote-1157181271.html

Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"

Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе" - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"

Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T08:31

2026-06-26T08:31

2026-06-26T09:46

ск рф (следственный комитет российской федерации)

терроризм

антитеррор

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157181160_14:0:1280:712_1920x0_80_0_0_c371fb99a54be127853d92f4b6c67dff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.В пятницу ФСБ России сообщила о задержании несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, активными участниками которого были порядка 5 тысяч человек. Работа структуры была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы.Она отметила, что противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи.По ходатайству следствия фигурант арестован. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его сообщники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание и допрос администратора сообщества в Дагестане, причастного к организации терактов ФСБ показала задержание в Дагестане админа сообщества, причастного к организации не менее 15 терактов 2026-06-26T08:31 true PT4M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, антитеррор, происшествия, новости, видео