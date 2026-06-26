Рейтинг@Mail.ru
Гладков назначен послом России в Абхазии - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/gladkov-naznachen-poslom-rossii-v-abkhazii-1157195644.html
Гладков назначен послом России в Абхазии
Гладков назначен послом России в Абхазии - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Гладков назначен послом России в Абхазии
Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:25
2026-06-26T16:41
вячеслав гладков
абхазия
владимир путин (политик)
политика
кадровые перестановки
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156042523_0:140:640:500_1920x0_80_0_0_c38ce53828d6103673e5f8ad4a1c9eda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Соответствующий указ опубликован. Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление".В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления.Кандидат экономических наук (2012).С 1997 года по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом по договорной и претензионной работе, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.В период 2000-2002 годов был заместителем начальника, а затем начальником экономического отдела по экономике и развитию рыночных отношений администрации города Заречный Пензенской области.С 2002 по 2005 годы занимал должность заместителя главы администрации города Заречный по экономике и развитию предпринимательства.С 2005 по 2009 годы был первым заместителем главы администрации города Заречный.В 2009-2016 годы занимал пост главы администрации города Заречный.В 2016-2018 годы – заместитель губернатора - председателя правительства города Севастополя.С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Ставропольского края.18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, избран губернатором Белгородской области, набрав 78,79% голосов.13 мая 2026 года Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию.Член Государственного совета. Награжден орденом Александра Невского (2026), орденом Мужества (2024), медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества" (2021). Удостоен звания "Губернатор года" (2022).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260623/putin-naznachil-eks-prezidenta-yuzhnoy-osetii-gagloeva-svoim-sovetnikom-1157102143.html
абхазия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156042523_0:80:640:560_1920x0_80_0_0_6aabde5630a48b585cba7f2c1223ac9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, абхазия, владимир путин (политик), политика, кадровые перестановки, новости
Гладков назначен послом России в Абхазии

Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Гладкова послом РФ в Абхазии

16:25 26.06.2026 (обновлено: 16:41 26.06.2026)
 
© max.ru/vvgladkovЭкс-глава Белгородской области Вячеслав Гладков
Экс-глава Белгородской области Вячеслав Гладков
© max.ru/vvgladkov
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Соответствующий указ опубликован.

"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в указе за подписью президента России.

Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление".
В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления.
Кандидат экономических наук (2012).
С 1997 года по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом по договорной и претензионной работе, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.
В период 2000-2002 годов был заместителем начальника, а затем начальником экономического отдела по экономике и развитию рыночных отношений администрации города Заречный Пензенской области.
С 2002 по 2005 годы занимал должность заместителя главы администрации города Заречный по экономике и развитию предпринимательства.
С 2005 по 2009 годы был первым заместителем главы администрации города Заречный.
В 2009-2016 годы занимал пост главы администрации города Заречный.
В 2016-2018 годы – заместитель губернатора - председателя правительства города Севастополя.
С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Ставропольского края.
18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, избран губернатором Белгородской области, набрав 78,79% голосов.
13 мая 2026 года Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию.
Член Государственного совета. Награжден орденом Александра Невского (2026), орденом Мужества (2024), медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества" (2021). Удостоен звания "Губернатор года" (2022).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
23 июня, 15:16
Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
 
Вячеслав ГладковАбхазияВладимир Путин (политик)ПолитикаКадровые перестановкиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02В Севастополе дали свет еще десяткам улиц
17:40Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцев
17:28Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
17:04В Евпатории остановят движение сезонных трамваев
16:57Крым без света: какие города и поселки отключены
16:51Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать
16:43Нацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ
16:25Гладков назначен послом России в Абхазии
16:21Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе
16:20В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой
16:11В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп
16:05Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
16:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:56Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году
15:44В Севастополе объявлена воздушная тревога - в четвертый раз с начала суток
15:34СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
15:15Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
15:10Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов
15:02Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
14:49АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
Лента новостейМолния