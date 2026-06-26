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Гладков назначен послом России в Абхазии
Гладков назначен послом России в Абхазии - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Гладков назначен послом России в Абхазии
Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:25
2026-06-26T16:25
2026-06-26T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Соответствующий указ опубликован. Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление".В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления.Кандидат экономических наук (2012).С 1997 года по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом по договорной и претензионной работе, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.В период 2000-2002 годов был заместителем начальника, а затем начальником экономического отдела по экономике и развитию рыночных отношений администрации города Заречный Пензенской области.С 2002 по 2005 годы занимал должность заместителя главы администрации города Заречный по экономике и развитию предпринимательства.С 2005 по 2009 годы был первым заместителем главы администрации города Заречный.В 2009-2016 годы занимал пост главы администрации города Заречный.В 2016-2018 годы – заместитель губернатора - председателя правительства города Севастополя.С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Ставропольского края.18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, избран губернатором Белгородской области, набрав 78,79% голосов.13 мая 2026 года Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию.Член Государственного совета. Награжден орденом Александра Невского (2026), орденом Мужества (2024), медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества" (2021). Удостоен звания "Губернатор года" (2022).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вячеслав гладков, абхазия, владимир путин (политик), политика, кадровые перестановки, новости
Гладков назначен послом России в Абхазии
Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Гладкова послом РФ в Абхазии
16:25 26.06.2026 (обновлено: 16:41 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Соответствующий указ опубликован.
"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в указе за подписью президента России.
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление".
В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления.
Кандидат экономических наук (2012).
С 1997 года по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом по договорной и претензионной работе, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.
В период 2000-2002 годов был заместителем начальника, а затем начальником экономического отдела по экономике и развитию рыночных отношений администрации города Заречный Пензенской области.
С 2002 по 2005 годы занимал должность заместителя главы администрации города Заречный по экономике и развитию предпринимательства.
С 2005 по 2009 годы был первым заместителем главы администрации города Заречный.
В 2009-2016 годы занимал пост главы администрации города Заречный.
В 2016-2018 годы – заместитель губернатора - председателя правительства города Севастополя.
С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Ставропольского края.
18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, избран губернатором Белгородской области, набрав 78,79% голосов.
13 мая 2026 года Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию.
Член Государственного совета. Награжден орденом Александра Невского (2026), орденом Мужества (2024), медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества" (2021). Удостоен звания "Губернатор года" (2022).
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