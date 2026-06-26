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Где в Севастополе восстановили электроснабжение
Где в Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Где в Севастополе восстановили электроснабжение
В нескольких районах Севастополя восстановили электроснабжение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:25
2026-06-26T14:25
2026-06-26T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя восстановили электроснабжение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, электроснабжение восстановлено в Гагаринском районе и Камышах (ул. Парковая, ул. Летчиков, ул. Адмирала Фадеева, ул. Щитовая, пр. Античный, ул. Челнокова, ул. Павла Корчагина, ул. Казачья, Камышовое шоссе), в районе Фиолента (Фиолентовское шоссе, Крепостное шоссе, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Балка Бермана), в районе 5-го км Балаклавского шоссе, на Северной стороне (ул. Братская, ул. Богданова, ул. Приморская, ул. Симонок, ул. Загордянского, ул. Челюскинцев, ул. Курчатова, Сухарная балка).Развожаев уточнил, что по мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители.Ранее сообщалось, что восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18:00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе ввели режим ЧСНовости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуВ Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
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Где в Севастополе восстановили электроснабжение
Нескольким районам Севастополя вернули свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя восстановили электроснабжение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Как только появляется свободный лимит энергии, специалисты "Севастопольэнерго" сразу начинают подключать жилые дома. Сейчас приоритет отдается тем потребителям, которые дольше всего оставались без света", - рассказал губернатор.
По его информации, электроснабжение восстановлено в Гагаринском районе и Камышах (ул. Парковая, ул. Летчиков, ул. Адмирала Фадеева, ул. Щитовая, пр. Античный, ул. Челнокова, ул. Павла Корчагина, ул. Казачья, Камышовое шоссе), в районе Фиолента (Фиолентовское шоссе, Крепостное шоссе, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Балка Бермана), в районе 5-го км Балаклавского шоссе, на Северной стороне (ул. Братская, ул. Богданова, ул. Приморская, ул. Симонок, ул. Загордянского, ул. Челюскинцев, ул. Курчатова, Сухарная балка).
Развожаев уточнил, что по мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители.
Ранее сообщалос
ь, что восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18:00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети.
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