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Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью

Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T07:51

2026-06-26T07:51

2026-06-26T07:51

тульская область

дмитрий миляев

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в МАКС.Миляев утром в пятницу сообщал об уничтожении 73 БПЛА над регионом. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, дрон повредил линии электропередачи и промышленное предприятие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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