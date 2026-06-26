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Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T07:51
2026-06-26T07:51
2026-06-26T07:51
тульская область
дмитрий миляев
атаки всу
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в МАКС.Миляев утром в пятницу сообщал об уничтожении 73 БПЛА над регионом. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, дрон повредил линии электропередачи и промышленное предприятие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
Над Тульской областью уничтожили еще 84 украинских БПЛА