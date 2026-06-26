Рейтинг@Mail.ru
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/esche-84-bespilotnika-vsu-sbity-nad-tulskoy-oblastyu-1157180627.html
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T07:51
2026-06-26T07:51
тульская область
дмитрий миляев
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в МАКС.Миляев утром в пятницу сообщал об уничтожении 73 БПЛА над регионом. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, дрон повредил линии электропередачи и промышленное предприятие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed8867144ad5434c5aaa40c8e59029a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тульская область, дмитрий миляев, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожили еще 84 украинских БПЛА

07:51 26.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 84 украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в МАКС.
Миляев утром в пятницу сообщал об уничтожении 73 БПЛА над регионом. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, дрон повредил линии электропередачи и промышленное предприятие.
"Еще 84 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тульская областьДмитрий МиляевАтаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы
10:34В Крыму отбой беспилотной опасности
10:20В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
10:13Когда в Севастополе дадут свет и воду
09:57В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапитала
09:42В Крыму запускают дополнительные электрички
09:30В Крыму работает ПВО
09:23В Харькове насмерть зарезали военкома
09:16Крымский мост: время ожидания в очереди выросло до пяти часов
08:59Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
08:46Перспектива есть: Крым развивается как электромобильный регион
08:34Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
08:31Готовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
08:29Как поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
08:16В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
08:14Подросток стал администратором крупнейшей международной сети террористов в РФ
07:51Еще 84 беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью
07:45Новая атака на Крым: ПВО сбила дроны над полуостровом и морями
07:36До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле
07:16Крымский мост сейчас: обстановка после ночного перекрытия движения
Лента новостейМолния