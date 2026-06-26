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Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году

Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году

В школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T15:56

2026-06-26T15:56

2026-06-26T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.По его словам, поэтапное введение единого учебника по географии в школах начнется с 1 сентября 2028 года. Министр также напомнил, что утверждена единая программа преподавания географии, сейчас ведется работа над новыми атласами и контурными картами.Ранее глава Минпросвещения России представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языкуВ Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей РоссииПутин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учебники, россия, минпросвещения рф, школа, образование в россии, новости, сергей кравцов