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Дрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Дрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель
Дрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Дрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель
В Херсонский области украинские боевики ударили по автомобилю скорой помощи. Погибла фельдшер. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T12:07
2026-06-26T12:11
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
происшествия
новые регионы россии
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Херсонский области украинские боевики ударили по автомобилю скорой помощи. Погибла фельдшер. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его информации, сильно пострадал водитель скорой. Он находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь."Пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, скорая помощь, новости сво, новости
Дрон атаковал "скорую" в Херсонской области - погибла фельдшер и ранен водитель

В Херсонской области при атаке дрона на скорую погибли фельдшер и тяжело ранен водитель

12:07 26.06.2026 (обновлено: 12:11 26.06.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по машине скорой помощи
ВСУ ударили по машине скорой помощи
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Херсонский области украинские боевики ударили по автомобилю скорой помощи. Погибла фельдшер. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Только что узнал о трагедии в Каховском округе. Вражеский беспилотник целенаправленно ударил по автомобилю скорой помощи. Погибла женщина фельдшер", - рассказал Сальдо.
По его информации, сильно пострадал водитель скорой. Он находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
"Пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
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Херсонская областьВладимир СальдоАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииСкорая помощьНовости СВОНовости
 
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