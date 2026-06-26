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До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле
До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости Крым, 26.06.2026
До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле
До 235 человек увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Карлоса... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T07:36
2026-06-26T07:36
венесуэла
землетрясение
стихия
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сейсмология
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. До 235 человек увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Карлоса Альварадо сообщают местные СМИ.Самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра. Там зафиксировано наибольшее число жертв и раненых, работают полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и даже частных клиник.По словам министра, сразу после землетрясения по всей стране задействовали государственный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации. В наиболее пострадавшие районы направили более пяти тысяч медработников.Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.Как пишет издание The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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венесуэла, землетрясение, стихия, в мире, сейсмология, происшествия, новости
До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле

В Венесуэле число жертв разрушительного землетрясения выросло до 235 человек

07:36 26.06.2026
 
© AP Photo Ariana CubillosСпасатели ищут выживших среди обломков рухнувшего здания после землетрясения в Каракасе (Венесуэла)
Спасатели ищут выживших среди обломков рухнувшего здания после землетрясения в Каракасе (Венесуэла) - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo Ariana Cubillos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. До 235 человек увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Карлоса Альварадо сообщают местные СМИ.
"Мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства. <...> 235 человек были уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения", — сказал он в эфире телеканала VTV.
Самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра. Там зафиксировано наибольшее число жертв и раненых, работают полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и даже частных клиник.
По словам министра, сразу после землетрясения по всей стране задействовали государственный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации. В наиболее пострадавшие районы направили более пяти тысяч медработников.
Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.
Как пишет издание The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет.
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