https://crimea.ria.ru/20260626/do-235-chelovek-vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-venesuele-1157180271.html

До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле

До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости Крым, 26.06.2026

До 235 человек выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле

До 235 человек увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Карлоса... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T07:36

2026-06-26T07:36

2026-06-26T07:36

венесуэла

землетрясение

стихия

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сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. До 235 человек увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Карлоса Альварадо сообщают местные СМИ.Самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра. Там зафиксировано наибольшее число жертв и раненых, работают полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и даже частных клиник.По словам министра, сразу после землетрясения по всей стране задействовали государственный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации. В наиболее пострадавшие районы направили более пяти тысяч медработников.Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.Как пишет издание The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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венесуэла

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, землетрясение, стихия, в мире, сейсмология, происшествия, новости