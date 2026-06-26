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Введение режима ЧС: что это значит - справка

Введение режима ЧС: что это значит - справка - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Введение режима ЧС: что это значит - справка

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T13:17

2026-06-26T13:17

2026-06-26T13:17

режим чс

россия

закон и право

общество

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В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба. ЧС может иметь локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный или федеральный характер.ЧС регионального характера объявляется в том случае, когда зона бедствия не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, если количество погибших и/или пострадавших насчитывает от 50 до 500 человек, а размер материального ущерба составляет от 12 млн рублей до 1,2 млрд рублей.Классификация не распространяется на ЧС в лесах, возникшие в следствии лесных пожаров. Определение типа чрезвычайной ситуации по масштабу и тяжести последствий играет определяющую роль при решении вопросов возмещения расходов на ликвидацию последствий ЧС, начиная от финансирования работ по восстановлению объектов экономики и пострадавших территорий до определения меры ответственности виновников ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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режим чс, россия, закон и право, общество