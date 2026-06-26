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Бойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Бойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ

Российские бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили пункт БПЛА вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области, ликвидировав в этом месте... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T20:43

2026-06-26T20:43

2026-06-26T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили пункт БПЛА вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области, ликвидировав в этом месте скопления подразделений противника сразу несколько отделений пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что такие расчеты... ежедневно бьют по позициям ВСУ в этом районе на Запорожье, "обеспечивая прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовых групп"."Расчет РСЗО всегда находится в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение. Эти действия отработаны до автоматизма", – отметили в Минобороны.Уничтожать противника с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях бойцам позволяет взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами войск беспилотных систем, которые передают точные координаты цели, уточнили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации Над Крымом и Черным морем сбили беспилотникиРоссия и Украина обменялись военнопленными

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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