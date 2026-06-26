https://crimea.ria.ru/20260626/bank-vtb-sokhranit-v-krymu-standartnyy-rezhim-raboty-1157199610.html

Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы

Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы

Все подразделения ВТБ на территории полуострова Крым продолжат обслуживать клиентов в стандартном режиме, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T18:45

2026-06-26T18:45

2026-06-26T18:45

втб

новости крыма

режим чс

крым

банк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157199497_0:50:961:590_1920x0_80_0_0_f94f94374ad887ff13f5790dfd2f7163.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Все подразделения ВТБ на территории полуострова Крым продолжат обслуживать клиентов в стандартном режиме, сообщает пресс-служба банка.Несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации в регионе отделения банка открыты в обычном режиме работы. В случае временного отсутствия электроэнергии работа офисов ведется в режиме консультаций.Доступность наличных средств обеспечена в полном объеме, банкоматная сеть функционирует без перебоев, ограничения возможны только в моменты отсутствия электроэнергии. Инкассация и пополнение устройств самообслуживания осуществляются в плановом режиме. Все цифровые сервисы банка также доступны клиентам."Мы обеспечиваем устойчивость всех каналов – офисов, банкоматов, цифровых сервисов – чтобы клиенты могли спокойно получить финансовые услуги. Кроме того, мы ощущаем поддержку со стороны руководства Республики Крым и города Севастополя. Благодаря этому вопросы, связанные с логистикой и обеспечением бесперебойной работы банковской инфраструктуры, решаются оперативно", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости крыма, режим чс, крым, банк