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Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы
Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы
Все подразделения ВТБ на территории полуострова Крым продолжат обслуживать клиентов в стандартном режиме, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T18:45
2026-06-26T18:45
2026-06-26T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Все подразделения ВТБ на территории полуострова Крым продолжат обслуживать клиентов в стандартном режиме, сообщает пресс-служба банка.Несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации в регионе отделения банка открыты в обычном режиме работы. В случае временного отсутствия электроэнергии работа офисов ведется в режиме консультаций.Доступность наличных средств обеспечена в полном объеме, банкоматная сеть функционирует без перебоев, ограничения возможны только в моменты отсутствия электроэнергии. Инкассация и пополнение устройств самообслуживания осуществляются в плановом режиме. Все цифровые сервисы банка также доступны клиентам."Мы обеспечиваем устойчивость всех каналов – офисов, банкоматов, цифровых сервисов – чтобы клиенты могли спокойно получить финансовые услуги. Кроме того, мы ощущаем поддержку со стороны руководства Республики Крым и города Севастополя. Благодаря этому вопросы, связанные с логистикой и обеспечением бесперебойной работы банковской инфраструктуры, решаются оперативно", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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втб, новости крыма, режим чс, крым, банк
Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы
Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Все подразделения ВТБ на территории полуострова Крым продолжат обслуживать клиентов в стандартном режиме, сообщает пресс-служба банка.
Несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации в регионе отделения банка открыты в обычном режиме работы. В случае временного отсутствия электроэнергии работа офисов ведется в режиме консультаций.
Доступность наличных средств обеспечена в полном объеме, банкоматная сеть функционирует без перебоев, ограничения возможны только в моменты отсутствия электроэнергии. Инкассация и пополнение устройств самообслуживания осуществляются в плановом режиме. Все цифровые сервисы банка также доступны клиентам.
"Мы обеспечиваем устойчивость всех каналов – офисов, банкоматов, цифровых сервисов – чтобы клиенты могли спокойно получить финансовые услуги. Кроме того, мы ощущаем поддержку со стороны руководства Республики Крым и города Севастополя. Благодаря этому вопросы, связанные с логистикой и обеспечением бесперебойной работы банковской инфраструктуры, решаются оперативно", – сказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.