Рейтинг@Mail.ru
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/ator-predlozhila-mery-spasaniya-turindustrii-kryma-1157191606.html
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма - РИА Новости Крым, 26.06.2026
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:49
2026-06-26T15:34
крым
новости крыма
туризм в крыму
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9395ff48b37e9192941642f45ff9824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР."Текущие темпы аннулирования бронирований и возврата средств потребителям формируют серьезные вызовы для стабильности туроператоров и предприятий гостиничной индустрии", – отмечается в письме.В АТОР предлагают ряд мер, основанных на практике решений во время пандемии коронавируса, для поддержки туристической индустрии Крыма и Севастополя. В частности, предлагается предоставить туроператорам и отелям отсрочку по исполнению обязательств перед туристами по договорам размещения, которые нельзя исполнить из-за текущих форс-мажорных обстоятельств, с возможностью переноса даты заезда или возврата средств в период до 31 декабря текущего года без риска немедленного взыскания."Включение данных мер в пакетное решение правительства РФ и их скорейшая реализация, а также системное участие Минэкономразвития РФ позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в регионе", - отмечают в АТОР.В пятницу стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_86fc11bc65fccf92d89ef3eec9a70358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм в крыму, ассоциация туроператоров россии (атор), новости
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма

АТОР предложила правительству РФ меры поддержки туриндустрии Крыма

14:49 26.06.2026 (обновлено: 15:34 26.06.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОтель в Крыму
Отель в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.
"Текущие темпы аннулирования бронирований и возврата средств потребителям формируют серьезные вызовы для стабильности туроператоров и предприятий гостиничной индустрии", – отмечается в письме.
В АТОР предлагают ряд мер, основанных на практике решений во время пандемии коронавируса, для поддержки туристической индустрии Крыма и Севастополя. В частности, предлагается предоставить туроператорам и отелям отсрочку по исполнению обязательств перед туристами по договорам размещения, которые нельзя исполнить из-за текущих форс-мажорных обстоятельств, с возможностью переноса даты заезда или возврата средств в период до 31 декабря текущего года без риска немедленного взыскания.
Также предлагаются отсрочка и рассрочка по уплате страховых взносов и ключевых налогов на срок до 6 месяцев, установление моратория на 1 год на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении туроператоров, коллективных средств размещения, предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства. Говорится в письме и о выделении субсидий на выплату зарплат работникам гостиничного сектора из расчета 1 МРОТ в течение июля и августа 2026 года на каждого сотрудника в штате.
"Включение данных мер в пакетное решение правительства РФ и их скорейшая реализация, а также системное участие Минэкономразвития РФ позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в регионе", - отмечают в АТОР.
В пятницу стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов
Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
 
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:56Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году
15:44В Севастополе объявлена воздушная тревога - в четвертый раз с начала суток
15:34СК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
15:15Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
15:10Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов
15:02Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
14:49АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
14:39Россия и Украина обменялись военнопленными
14:37Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
14:25Где в Севастополе восстановили электроснабжение
14:17Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году
14:09На пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человек
13:43Колоссальные потери Киева: более 10 тысяч боевиков ВСУ убиты за неделю
13:26Крымский мост: оперативная обстановка днем в пятницу
13:17Введение режима ЧС: что это значит - справка
13:06В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
13:03В Крым идет аномальная жара
12:52В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
12:41По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
Лента новостейМолния