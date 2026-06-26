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АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма - РИА Новости Крым, 26.06.2026
АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:49
2026-06-26T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР."Текущие темпы аннулирования бронирований и возврата средств потребителям формируют серьезные вызовы для стабильности туроператоров и предприятий гостиничной индустрии", – отмечается в письме.В АТОР предлагают ряд мер, основанных на практике решений во время пандемии коронавируса, для поддержки туристической индустрии Крыма и Севастополя. В частности, предлагается предоставить туроператорам и отелям отсрочку по исполнению обязательств перед туристами по договорам размещения, которые нельзя исполнить из-за текущих форс-мажорных обстоятельств, с возможностью переноса даты заезда или возврата средств в период до 31 декабря текущего года без риска немедленного взыскания."Включение данных мер в пакетное решение правительства РФ и их скорейшая реализация, а также системное участие Минэкономразвития РФ позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в регионе", - отмечают в АТОР.В пятницу стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
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АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма
АТОР предложила правительству РФ меры поддержки туриндустрии Крыма
14:49 26.06.2026 (обновлено: 15:34 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.
"Текущие темпы аннулирования бронирований и возврата средств потребителям формируют серьезные вызовы для стабильности туроператоров и предприятий гостиничной индустрии", – отмечается в письме.
В АТОР предлагают ряд мер, основанных на практике решений во время пандемии коронавируса, для поддержки туристической индустрии Крыма и Севастополя. В частности, предлагается предоставить туроператорам и отелям отсрочку по исполнению обязательств перед туристами по договорам размещения, которые нельзя исполнить из-за текущих форс-мажорных обстоятельств, с возможностью переноса даты заезда или возврата средств в период до 31 декабря текущего года без риска немедленного взыскания.
Также предлагаются отсрочка и рассрочка по уплате страховых взносов и ключевых налогов на срок до 6 месяцев, установление моратория на 1 год на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении туроператоров, коллективных средств размещения, предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства. Говорится в письме и о выделении субсидий на выплату зарплат работникам гостиничного сектора из расчета 1 МРОТ в течение июля и августа 2026 года на каждого сотрудника в штате.
"Включение данных мер в пакетное решение правительства РФ и их скорейшая реализация, а также системное участие Минэкономразвития РФ позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в регионе", - отмечают в АТОР.
В пятницу стало известно
о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
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