https://crimea.ria.ru/20260626/ator-predlozhila-mery-spasaniya-turindustrii-kryma-1157191606.html

АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма

АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма - РИА Новости Крым, 26.06.2026

АТОР предложила меры спасения туриндустрии Крыма

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T14:49

2026-06-26T14:49

2026-06-26T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР."Текущие темпы аннулирования бронирований и возврата средств потребителям формируют серьезные вызовы для стабильности туроператоров и предприятий гостиничной индустрии", – отмечается в письме.В АТОР предлагают ряд мер, основанных на практике решений во время пандемии коронавируса, для поддержки туристической индустрии Крыма и Севастополя. В частности, предлагается предоставить туроператорам и отелям отсрочку по исполнению обязательств перед туристами по договорам размещения, которые нельзя исполнить из-за текущих форс-мажорных обстоятельств, с возможностью переноса даты заезда или возврата средств в период до 31 декабря текущего года без риска немедленного взыскания."Включение данных мер в пакетное решение правительства РФ и их скорейшая реализация, а также системное участие Минэкономразвития РФ позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в регионе", - отмечают в АТОР.В пятницу стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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